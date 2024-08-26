Чи зустрічався Дуров із Путіним у Азербайджані? Реакція Кремля

Путін та Дуров одночасно перебували в Баку, столиці Азербайджану, у другій половині серпня

Диктатор РФ Володимир Путін не зустрічався із співзасновником месенджера Telegram Павлом Дуровим у Баку. Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков для росЗМІ.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи була така зустріч, Дмитро Пєсков відповів: «Ні» .

Як відомо, можливість такої зустрічі неодноразово обговорювалася після того, як Дурова заарештували у Франції. Приводом до обговорення було те, що Дуров та Путін одночасно перебували в Баку. Тоді російський диктатор був в Азербайджані із дводенним держвізитом 18-19 серпня.

Зокрема, думку про ймовірну зустріч Путіна та Дурова також висловив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

Нагадаємо, французькі спецслужби затримали Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже. Дуров прибув з Азербайджану і був заарештований відразу після виходу з приватного літака.

Згодом у Telegram уперше прокоментував затримання свого генерального директора Павла Дурова у Франції. У заяві зазначено, що Дуров «не має чого приховувати», і компанія дотримується законів ЄС, зокрема закону про цифрові послуги.

До слова, російські окупанти покладаються на Telegram для організації операцій в Україні, тому арешт Дурова та невідома подальша доля соціальної мережі стривожила пропагандистів та військових аналітиків РФ. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Також американський мільярдер та засновник соцмережі Х Ілон Маск саркастично відреагував на арешт Дурова.