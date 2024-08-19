Британська розвідка пояснила, з якою метою Росія блокує месенджер Signal

Міноборони Британії вважає малоймовірною заборону месенджера Signal с метою обмеження інформації про українську операцію на Курщині

У британській розвідці пояснили, з якою метою російська влада блокує захищений месенджер Signal, а також перешкоджає роботі WhatsApp і відеохостингу YouTube. Про це у соцмережі Х повідомило Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як зазначається, 9 серпня Роскомнагляд заблокував використання захищеного месенджера Signal. Офіційно такий крок пояснили необхідністю «запобігти використанню месенджера в екстремістських або терористичних цілях».

Міноборони Британії вважає малоймовірною заборону месенджера Signal задля обмеження інформації про українську операцію у Курській області,

У розвідці наголошують, що Signal використовується багатьма незалежними російськими журналістами та опозиційними активістами для обходу системи електронного моніторингу уряду РФ, особливо системи оперативно-розшукових заходів (СОРЗ) Федеральної служби безпеки РФ.

«У цьому контексті обмеження месенджера, ймовірно, має на меті підвищити здатність російської влади відстежувати та обмежувати комунікації приватних громадян, які вороже ставляться до режиму», – вважають в британському оборонному відомстві.

Аналітики також зауважили, що це відбулося на тлі заборони у РФ незалежних медіаорганізацій, перешкоджання роботі відеохостингу YouTube та месенджера WhatsApp. Ці заходи спрямовані на посилення державного контролю над доступом до ЗМІ та інформації у Росії.

Нагадаємо, російська влада обмежила роботу YouTube, понизивши швидкість доступу до сервісу до рівня, еквівалентного блокуванню.

Раніше повідомлялося, що відеохостинг YouTube перестав відтворювати відео у високій якості практично у всіх браузерах, що працюють у комп’ютерній версії на території Росії. Про це повідомило російське пропагандистське агентство tass.ru. Зазначалося, що відео високої якості не відтворюються у браузерах Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser. При цьому браузер Safari у мобільній версії перенаправляє користувача до YouTube.

У відповідь на запит російської служби «Голосу Америки» представник сервісу YouTube зазначив, що з їхнього боку все працює справно.

До слова, наприкінці липня голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн попередила, що швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах у Росії може знизитися на 70%. За її словами, це вимушений крок, спрямований не проти російських користувачів, а проти адміністрації іноземного ресурсу.