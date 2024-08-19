Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британська розвідка пояснила, з якою метою Росія блокує месенджер Signal

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Британська розвідка пояснила, з якою метою Росія блокує месенджер Signal
Британська розвідка наголошує, що Signal використовується багатьма незалежними російськими журналістами та опозиційними активістами
фото з відкритих джерел

Міноборони Британії вважає малоймовірною заборону месенджера Signal с метою обмеження інформації про українську операцію на Курщині

У британській розвідці пояснили, з якою метою російська влада блокує захищений месенджер Signal, а також перешкоджає роботі WhatsApp і відеохостингу YouTube. Про це у соцмережі Х повідомило Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. 

Як зазначається, 9 серпня Роскомнагляд заблокував використання захищеного месенджера Signal. Офіційно такий крок пояснили необхідністю «запобігти використанню месенджера в екстремістських або терористичних цілях».

Міноборони Британії вважає малоймовірною заборону месенджера Signal задля обмеження інформації про українську операцію у Курській області,

У розвідці наголошують, що Signal використовується багатьма незалежними російськими журналістами та опозиційними активістами для обходу системи електронного моніторингу уряду РФ, особливо системи оперативно-розшукових заходів (СОРЗ) Федеральної служби безпеки РФ.

«У цьому контексті обмеження месенджера, ймовірно, має на меті підвищити здатність російської влади відстежувати та обмежувати комунікації приватних громадян, які вороже ставляться до режиму», – вважають в британському оборонному відомстві.

Аналітики також зауважили, що це відбулося на тлі заборони у РФ незалежних медіаорганізацій, перешкоджання роботі відеохостингу YouTube та месенджера WhatsApp. Ці заходи спрямовані на посилення державного контролю над доступом до ЗМІ та інформації у Росії.

Нагадаємо, російська влада обмежила роботу YouTube, понизивши швидкість доступу до сервісу до рівня, еквівалентного блокуванню.

Раніше повідомлялося, що відеохостинг YouTube перестав відтворювати відео у високій якості практично у всіх браузерах, що працюють у комп’ютерній версії на території Росії. Про це повідомило російське пропагандистське агентство tass.ru. Зазначалося, що відео високої якості не відтворюються у браузерах Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser. При цьому браузер Safari у мобільній версії перенаправляє користувача до YouTube.

У відповідь на запит російської служби «Голосу Америки» представник сервісу YouTube зазначив, що з їхнього боку все працює справно.

До слова, наприкінці липня голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн попередила, що швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах у Росії може знизитися на 70%. За її словами, це вимушений крок, спрямований не проти російських користувачів, а проти адміністрації іноземного ресурсу.

Читайте також: Навіщо в Росії закривають YouTube? П'ять причин
Теги: обмеження росія Google Міноборони YouTube влада Chrome відео британська розвідка соцмережі розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Охочі попрощатися з мовознавицею вже зібралися біля храму
У Львові прощаються з Іриною Фаріон
21 липня, 19:18
Якщо всі документи оформлені належним чином, профільна комісія розглядає їх і складає акт
Міноборони спростило процедуру кодифікації озброєння для виробників
24 липня, 19:10
Дмитра Булгакова було затримано через корупцію
Арешт ексзаступника глави Міноборони РФ: британська розвідка повідомила деталі
1 серпня, 13:57
Путін і Вадим Красіков були тісно пов'язані в минулому
Видання Bild пояснило, чому Путін прагнув обміняти кілера Красікова
2 серпня, 05:18
Українська фехтувальникка на шаблях Ольга Харлан, яка здобула золото в командному виконанні та бронзу в індивідуальному заліку на Олімпіаді-2024, розповіла про те, як живуть її найближчі родичі у Миколаєві
«Мій батько досі спить у підвалі» – олімпійська чемпіонка розкриває гірку правду про життя в Миколаєві (відео)
11 серпня, 03:51
Уламки ворожої ракети пошкодили приватні будинки на Київщині
На Київщині внаслідок російської атаки загинув батько з дитиною
11 серпня, 07:22
Китай робить ставку на нову антидронову зброю
Китай активізував роботу з виробництва найнеобхіднішого виду зброї
13 серпня, 07:38
Жінка обурена тим, що жителів міст переселяють до Москви, а на сільське населення Путіну байдуже
«Путін кинув своїх людей». Жителька Курщини поскаржилася ЗСУ українською мовою
16 серпня, 08:41
Траншею вирили біля автомагістралі Курськ-Льгов-Рильськ та залізничної лінії
Росіяни риють нові траншеї у Курській області – CNN
15 серпня, 02:48

Політика

Молдова заарештувала організаторів схеми з перевезення українських ухилянтів
Молдова заарештувала організаторів схеми з перевезення українських ухилянтів
Британська розвідка пояснила, з якою метою Росія блокує месенджер Signal
Британська розвідка пояснила, з якою метою Росія блокує месенджер Signal
Іноземні розвідники збирали інформацію в Китаї за допомогою метеостанцій
Іноземні розвідники збирали інформацію в Китаї за допомогою метеостанцій
Путін відкрито визнав кризу у війні
Путін відкрито визнав кризу у війні
Угрупування ХАМАС назвало причину відмови від угоди з Ізраїлем
Угрупування ХАМАС назвало причину відмови від угоди з Ізраїлем
Ілля Пономарьов: Російська опозиція чекає, поки Україна зробить за неї брудну роботу
Ілля Пономарьов: Російська опозиція чекає, поки Україна зробить за неї брудну роботу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
35K
Верещук закликала евакуюватися жителів трьох українських міст
24K
Міжнародна допомога України. Кремль знайшов нашу слабку точку?
23K
Загинув під час виконання бойового завдання у Суджанському районі. Згадаймо Віталія Силку
19K
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
16K
19-річний турист із України видряпав свої ініціали на Колізеї

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
Сьогодні, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
Вчора, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua