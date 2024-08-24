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Тризуб – це любов. Найоригінальніші версії герба від українців у День Незалежності (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Тризуб – це любов. Найоригінальніші версії герба від українців у День Незалежності (фото, відео)
Тризуб – це державний герб України, який є історичним символом української землі
колаж: glavcom.ua

Українці створюють інтерпретації тризуба, втілюючи його у різних формах і матеріалах

Тризуб – не лише офіційний державний герб України, а й символ, який українці шанують і втілюють у різних формах. Деякі втілення герба навіть потрапили до Книги рекордів Гіннеса. «Главком» зібрав найцікавіші та найоригінальніші інтерпретації тризуба, які вражають своїм масштабом й творчим підходом.

У давнину тризуб виконував роль оберега. Найдавніше зображення символу, знайдене археологами, датується X століттям. Вони припустили, що це був магічний знак роду, оберіг.

Тризуб – це любов. Найоригінальніші версії герба від українців у День Незалежності (фото, відео) фото 1
фото: Український інститут національної пам'яті

У давній Русі тризуб був родовим знаком Рюриковичів. Археологи знайшли його численні зображення на монетах (срібляниках і златниках), печатках, посуді, надгробках та іншому. Цей символ, який представляв власність і владу, передавався з покоління в покоління, змінюючись так, щоб кожен представник роду мав унікальну емблему (наприклад, попередники київського князя Володимира Святославича використовували двозубці).

Тризуб – це любов. Найоригінальніші версії герба від українців у День Незалежності (фото, відео) фото 2
фото: Alina Haieva/Facebook

Навершя у формі князівського знака було основним елементом давньоруських стягів. Особливо багато артефактів з тризубом належать до періоду правління Володимира Святославовича. Саме тому тризуб вважається знаком князя Володимира Великого.

Тризуб – це любов. Найоригінальніші версії герба від українців у День Незалежності (фото, відео) фото 3
фото: Alina Haieva/Facebook

Український інститут національної пам'яті зазначає, що протягом багатьох століть на землях Русі було поширене зображення Тризуба. Після занепаду роду Рюриковичів воно поступово витіснилося. Від XIV століття входять в ужиток територіальні знаки, наприклад у Києві – з архистратигом Михаїлом, Володимирі-Волинському –  зі святим Георгієм, Луцьку – святим Миколаєм, Львові – левом.   

Тризуб – це любов. Найоригінальніші версії герба від українців у День Незалежності (фото, відео) фото 4
фото: Alina Haieva/Facebook

Сьогодні українці продовжують творити інтерпретації тризуба, втілюючи його у різних формах і матеріалах. Від креативних картин до витворів із природних матеріалів, таких як пшениця або інші рослинні компоненти.

Тризуб – державний герб України, який є історичним символом української землі. Тризуб вважається державним знаком князя Володимира Великого, який хрестив Київську Русь. Він символізує єдність і незламність українського народу.

Деякі українські тризуби навіть потрапили до Книги рекордів Гіннеса. Так, у 2020 році українські військові встановили національний рекорд, виготовивши найбільший тризуб із гільз. Загиблий український військовий Дмитро Коцюбайло розповідав, що тризуб був зварений бійцями роти самотужки зі 122 гільз.

Тризуб – це любов. Найоригінальніші версії герба від українців у День Незалежності (фото, відео) фото 5
фото: Дмитро Коцюбайло/Facebook

Також у 2016 році Книга рекордів Гіннеса України зафіксувала новий рекорд Херсонщини – велетенського тризуба, який серед поля висіяли чорним рисом селекціонери Інституту рису Національної академії аграрних наук України.

Тризуб – це любов. Найоригінальніші версії герба від українців у День Незалежності (фото, відео) фото 6
фото: Херсонська ОДА

Херсонська ОДА зазначала, що тризуб довжиною 24,7 метра, шириною – 16,4 метра, його можна було побачити навіть з космосу.

У 2021 також зафіксували рекорд на Вінниччині. Аграрії висіяли тризуб на полі із гірчиці до 30 Дня Незалежності країни, його внесли до Книги рекордів України. Він розміром 572 метри у ширину та 1140 – у довжину.

Тризуб – це любов. Найоригінальніші версії герба від українців у День Незалежності (фото, відео) фото 7
фото: Суспільне

Сьогодні, 24 серпня 2024 року, MK Foundation здійснили ініціативу до Дня Незалежності. Разом із волонтерами вони розмістили 50 авто, які передадуть військовим, у вигляді тризуба. 

Тризуб – це любов. Найоригінальніші версії герба від українців у День Незалежності (фото, відео) фото 8
фото: скріншот з відео

Сьогодні в мережі можна знайти безліч різних інтерпретацій тризуба, які активно поширюються серед користувачів. Від креативних малюнків і графічних дизайнів до витворів мистецтва, створених з природних матеріалів, таких як пшениця чи інші рослинні компоненти.

Тризуб – це любов. Найоригінальніші версії герба від українців у День Незалежності (фото, відео) фото 9
фото: Поліна Скуріхина
Тризуб – це любов. Найоригінальніші версії герба від українців у День Незалежності (фото, відео) фото 10
фото: «Главком», Руслан Сокол
Тризуб – це любов. Найоригінальніші версії герба від українців у День Незалежності (фото, відео) фото 11
фото: Oleksiy Kustovsky
Тризуб – це любов. Найоригінальніші версії герба від українців у День Незалежності (фото, відео) фото 12
фото: «Главком»

У мережі також публікувалися фото тризуба-витинанки.

Тризуб – це любов. Найоригінальніші версії герба від українців у День Незалежності (фото, відео) фото 13
фото: Daria Alyoshkina/Facebook

Також українці діляться в соцмережах фото на тлі національного герба.

Тризуб – це любов. Найоригінальніші версії герба від українців у День Незалежності (фото, відео) фото 14
фото: фото: «Главком», Руслан Сокол

Аннабелла Моріна опублікувала фото тризуба, зроблено з сталі, сталевої сітки, 10 снарядів Джавелін, каміння, живих квітів.

Тризуб – це любов. Найоригінальніші версії герба від українців у День Незалежності (фото, відео) фото 15
фото: Аннабелла Моріна/Facebook

Нагадаємо, що у серпні 2023 року на монументі «Батьківщини-матері» в Києві замість демонтованого радянського герба встановили український тризуб. 

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Теги: рекорд фото соцмережі герб Україна

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