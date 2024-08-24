Тризуб – це любов. Найоригінальніші версії герба від українців у День Незалежності (фото, відео)
Українці створюють інтерпретації тризуба, втілюючи його у різних формах і матеріалах
Тризуб – не лише офіційний державний герб України, а й символ, який українці шанують і втілюють у різних формах. Деякі втілення герба навіть потрапили до Книги рекордів Гіннеса. «Главком» зібрав найцікавіші та найоригінальніші інтерпретації тризуба, які вражають своїм масштабом й творчим підходом.
У давнину тризуб виконував роль оберега. Найдавніше зображення символу, знайдене археологами, датується X століттям. Вони припустили, що це був магічний знак роду, оберіг.
У давній Русі тризуб був родовим знаком Рюриковичів. Археологи знайшли його численні зображення на монетах (срібляниках і златниках), печатках, посуді, надгробках та іншому. Цей символ, який представляв власність і владу, передавався з покоління в покоління, змінюючись так, щоб кожен представник роду мав унікальну емблему (наприклад, попередники київського князя Володимира Святославича використовували двозубці).
Навершя у формі князівського знака було основним елементом давньоруських стягів. Особливо багато артефактів з тризубом належать до періоду правління Володимира Святославовича. Саме тому тризуб вважається знаком князя Володимира Великого.
Український інститут національної пам'яті зазначає, що протягом багатьох століть на землях Русі було поширене зображення Тризуба. Після занепаду роду Рюриковичів воно поступово витіснилося. Від XIV століття входять в ужиток територіальні знаки, наприклад у Києві – з архистратигом Михаїлом, Володимирі-Волинському – зі святим Георгієм, Луцьку – святим Миколаєм, Львові – левом.
Сьогодні українці продовжують творити інтерпретації тризуба, втілюючи його у різних формах і матеріалах. Від креативних картин до витворів із природних матеріалів, таких як пшениця або інші рослинні компоненти.
Деякі українські тризуби навіть потрапили до Книги рекордів Гіннеса. Так, у 2020 році українські військові встановили національний рекорд, виготовивши найбільший тризуб із гільз. Загиблий український військовий Дмитро Коцюбайло розповідав, що тризуб був зварений бійцями роти самотужки зі 122 гільз.
Також у 2016 році Книга рекордів Гіннеса України зафіксувала новий рекорд Херсонщини – велетенського тризуба, який серед поля висіяли чорним рисом селекціонери Інституту рису Національної академії аграрних наук України.
Херсонська ОДА зазначала, що тризуб довжиною 24,7 метра, шириною – 16,4 метра, його можна було побачити навіть з космосу.
У 2021 також зафіксували рекорд на Вінниччині. Аграрії висіяли тризуб на полі із гірчиці до 30 Дня Незалежності країни, його внесли до Книги рекордів України. Він розміром 572 метри у ширину та 1140 – у довжину.
Сьогодні, 24 серпня 2024 року, MK Foundation здійснили ініціативу до Дня Незалежності. Разом із волонтерами вони розмістили 50 авто, які передадуть військовим, у вигляді тризуба.
Вітання з Днем Незалежності від MK Foundation! pic.twitter.com/74sriBeXym— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 24, 2024
Сьогодні в мережі можна знайти безліч різних інтерпретацій тризуба, які активно поширюються серед користувачів. Від креативних малюнків і графічних дизайнів до витворів мистецтва, створених з природних матеріалів, таких як пшениця чи інші рослинні компоненти.
У мережі також публікувалися фото тризуба-витинанки.
Також українці діляться в соцмережах фото на тлі національного герба.
Аннабелла Моріна опублікувала фото тризуба, зроблено з сталі, сталевої сітки, 10 снарядів Джавелін, каміння, живих квітів.
Нагадаємо, що у серпні 2023 року на монументі «Батьківщини-матері» в Києві замість демонтованого радянського герба встановили український тризуб.
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