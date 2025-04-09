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США планують штрафувати іноземців, які мають залишити країну: озвучено суму

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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США планують штрафувати іноземців, які мають залишити країну: озвучено суму
Іноземців у США очікують штрафи
фото: abc3340.com

Передбачається, що розмір штрафу становитиме $998 на день

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує штрафувати іноземців, які залишаються в країні, незважаючи на розпорядження залишити Сполучені Штати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Передбачається, що розмір штрафу становитиме $998 на день. При цьому штрафи будуть ретроспективними – їх збираються стягувати з тих, кому було наказано залишити країну ще п'ять років тому (у цьому випадку сума штрафу сягатиме $1 млн).

У рахунок виплати штрафу передбачається вилучати нерухомість, що належить іноземцям, яким було наказано залишити США.

Як пише видання, застосовувати такі заходи, дає можливість закон 1996 року, на який адміністрація Трампа посилалася ще в 2018 році під час його першого терміну на посаді президента США. Водночас, Джо Байден, який змінив Трампа на посаді президента США, відмінив практику штрафів для мігрантів, які не залишили країну, незважаючи на приписи влади.

Прессекретар Міністерства національної безпеки Тріша Маклафлін підтвердила Reuters, що іноземці, які відмовляються залишити країну, зіткнуться з наслідками, зокрема «штрафом у розмірі $998 за кожен день», який мігрант провів у країні після дати, зазначеної у розпорядженні про депортацію.

Боротьба з нелегальною міграцією була однією з основних передвиборних обіцянок Трампа, коли він балотувався на пост президента, як уперше, так і в наступні.

Раніше адміністрація президента Дональда Трампа вирішила відновити щонайменше шість нещодавно скасованих програм іноземної допомоги США для екстреної продовольчої допомоги. 

До слова, президент Дональд Трамп анонсував скорочення витрат США. Він сподівається, що сума сягне $1 трлн. 

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Теги: США Дональд Трамп іноземці закон штраф президент

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