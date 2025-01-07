Nvidia представила технологію навчання роботів та нове покоління відеокарт RTX 50: що відомо
На CES 2025 Nvidia представила чотири десктопних відеокарти
На технологічній виставці CES 2025 Nvidia презентувала низку нових продуктів, спрямованих на розширення меж свого бізнесу, пише Reuters.
Штучний інтелект для навчання роботів і автомобілів Nvidia
Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг представив нову розробку – моделі Cosmos, що генерують фотореалістичні відео для навчання роботів і самокерованих автомобілів. Ця технологія дозволяє створювати «синтетичні» навчальні дані, що значно знижує витрати у порівнянні зі збором реальних даних.
Користувачі зможуть задавати текстові описи, на основі яких Cosmos створюватиме фізично достовірні відео. Ця модель буде доступна за «відкритою ліцензією», що дозволить її широко використовувати у промисловій робототехніці.
Нові ігрові чипи RTX 50
Nvidia представила серію ігрових чипів RTX 50, що використовують ШІ-технологію «Blackwell». Вони забезпечують графіку фільмового рівня, покращуючи такі деталі, як текстури, відблиски та реалістичність людських облич.
Ціна чипів варіюється від $549 до $1999, залежно від моделі. Випуск топових моделей запланований на 30 січня, а бюджетних – на лютий. Аналітики прогнозують, що ці чипи допоможуть Nvidia збільшити продажі у короткостроковій перспективі.
Автомобільний напрямок Nvidia
Nvidia також повідомила, що японський автогігант Toyota використовуватиме чипи Orin та автомобільну операційну систему Nvidia для вдосконалення систем допомоги водієві у своїх автомобілях. Очікується, що дохід від цього напрямку досягне $5 мільярдів у 2026 фінансовому році, порівняно з $4 мільярдами у 2025-му.
Рекордні показники акцій Nvidia
На фоні цих анонсів акції Nvidia закрилися на рекордному рівні – $149,43, піднявши оцінку компанії до $3,66 трильйона, що робить її другою за вартістю компанією у світі після Apple.
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