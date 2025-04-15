Економіка міст США, що межують із Канадою, обвалилась

Торгова війна між США та Канадою уже мала великі наслідки для населення прикордонних міст

Економіка в прикордонних містах США в районі штату Вашингтон в основному залежить від канадських туристів, що приїжджають, і зараз вона йде на спад, оскільки громадяни Канади бойкотували такі поїздки через введення американським президентом Дональдом Трампом мит. Про це повідомив телеканал NBC News із посиланням на мешканців штату, пише «Главком».

Одним із таких стало місто Блейн, в яке канадці приїжджали для покупки дешевшого бензину та різних продуктів. Після введення тарифів такі поїздки стали дорожчими, тому жителі Канади вважають за краще залишатися вдома.

За словами керуючого заправкою Chevron у Блейні Майка Хілла, продажі впали на 40-50% за останні кілька місяців. Він додав, що до міста перестали приїжджати люди і довкола «просто нікого».

Пенсіонер, колишній викладач коледжу у Ванкувері Том Міллс, зазначив: рік тому він шість разів відвідав США, але після введення Трампом мит відмовився від поїздок, щоб не заправлятися закордонним бензином і не їсти в американських ресторанах.

«Я злий на адміністрацію Трампа за їхнє зарозуміле і деспотичне поводження з нами. Мене засмучує, що багато робітників і підприємств можуть постраждати від наших дій, але ми зробимо все можливе, щоб уникнути підтримки США», – заявив Міллс.

Телеканал також навів дані інституту досліджень прикордонної політики при університеті Західного Вашингтона, які вказують на те, що за три перші березневі тижні потік автомобілів з Канади, які в'їжджають до США через три КПП округу Уотком, скоротився на 65 тис. Це на 42% менше, ніж у 2024 році.

7 квітня повідомлялося, що Канада подала скаргу до Світової організації торгівлі через мита США на автомобілі та запчастини. Оттава стверджує, що заходи несумісні з обов'язками Вашингтона щодо різних положень Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року. Цього ж дня канадський прем'єр-міністр Марк Карні повідомив, що ймовірність рецесії у США значно зросла через запровадження тарифів.

Нагадаємо, Дональд Трамп 2 квітня оголосив про масштабні заходи у сфері торгівлі: базові тарифи в 10% вводяться для всієї продукції, що постачається в США. Для Євросоюзу цей показник підвищено до 20%. Пізніше телеканал CNBC із посиланням на Білий дім повідомив, що Трамп підвищив мита на товари з Китаю до 145%

До слова, європейці та канадці масово скасовують поїздки до США через Трампа. Загальна кількість іноземних туристів, які відвідали США, у березні знизилася на 12% порівняно з тим самим періодом минулого року. Це найбільше падіння, починаючи з 2021 року, коли діяли обмеження через Covid.