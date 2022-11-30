Hubble сфотографував «зоряний міст» між галактиками (фото)

На фото дві галактики з’єднує припливний хвіст – це витягнутий потік зірок і міжзоряного пилу

Космічний телескоп Hubble сфотографував дві спіральні галактики, що з’єднані «зоряним мостом». Про це повідомляє Space.

Галактики на передньому плані фотографії розміщені у триплеті Arp 248 – також відомому як «Трійнята Вайлда» або «Триплет Вайлда».

Вони розташовані приблизно за 200 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Діви.

Ці дві галактики з’єднує припливний хвіст – це витягнутий потік зірок і міжзоряного пилу, утворений взаємною гравітацією двох галактик.

«Трійнят Вайлда» відкрив астроном Пол Вайлд у 1953 році під час роботи з Фріцем Цвікі у Каліфорнійському технологічному інституті. Ця трійка включена до «Каталогу південних пекулярних галактик та асоціацій», створеного астрономами Халтоном Арпом і Баррі Мадором, і до «Атласу пекулярних галактик» Арпа. У цих колекціях представлені незвичайні галактики, зокрема Arp 248, а також галактики з непарною кількістю галактичних рукавів, особливими структурними елементами тощо.

Нагадаємо, національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) опублікувало фото з подорожі космічного апарату Orion до Місяця.