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Hubble сфотографував «зоряний міст» між галактиками (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Hubble сфотографував «зоряний міст» між галактиками (фото)
Телескоп зробив світлину двох галактик
фото ілюстративне

На фото дві галактики з’єднує припливний хвіст – це витягнутий потік зірок і міжзоряного пилу

Космічний телескоп Hubble сфотографував дві спіральні галактики, що з’єднані «зоряним мостом». Про це повідомляє Space.

Галактики на передньому плані фотографії розміщені у триплеті Arp 248 – також відомому як «Трійнята Вайлда» або «Триплет Вайлда».

Вони розташовані приблизно за 200 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Діви.

Ці дві галактики з’єднує припливний хвіст – це витягнутий потік зірок і міжзоряного пилу, утворений взаємною гравітацією двох галактик. 

Hubble сфотографував «зоряний міст» між галактиками (фото) фото 1
«Трійнят Вайлда» відкрив астроном Пол Вайлд у 1953 році під час роботи з Фріцем Цвікі у Каліфорнійському технологічному інституті. Ця трійка включена до «Каталогу південних пекулярних галактик та асоціацій», створеного астрономами Халтоном Арпом і Баррі Мадором, і до «Атласу пекулярних галактик» Арпа.  У цих колекціях представлені незвичайні галактики, зокрема Arp 248, а також галактики з непарною кількістю галактичних рукавів, особливими структурними елементами тощо.

Нагадаємо, національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) опублікувало фото з подорожі космічного апарату Orion до Місяця.

Теги: космос

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