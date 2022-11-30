Hubble сфотографував «зоряний міст» між галактиками (фото)
На фото дві галактики з’єднує припливний хвіст – це витягнутий потік зірок і міжзоряного пилу
Космічний телескоп Hubble сфотографував дві спіральні галактики, що з’єднані «зоряним мостом». Про це повідомляє Space.
Галактики на передньому плані фотографії розміщені у триплеті Arp 248 – також відомому як «Трійнята Вайлда» або «Триплет Вайлда».
Вони розташовані приблизно за 200 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Діви.
Ці дві галактики з’єднує припливний хвіст – це витягнутий потік зірок і міжзоряного пилу, утворений взаємною гравітацією двох галактик.
Нагадаємо, національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) опублікувало фото з подорожі космічного апарату Orion до Місяця.
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