Батюшка, який утік з Росії викрив Кирила і назвав діяльність РПЦ «священною проституцією»

Другай заявив, що в РПЦ панує «кріпосне право»

Екссвященник РПЦ Андрій Другай заявив, що патріарх Російської Православної Церкви Кирило обіцяв прощення гріхів тим, хто загине на полі бою в Україні, що є брехнею. Про це Другай повідомив в інтерв'ю «НеМоскве».

«Кирило почав виправдовувати та благословляти тих, хто пішов туди (Ред. – в Україну) воювати. Називав це священним обов'язком і обіцяв прощення гріхів тим, хто йде на поле бою і вмирає там. Це, звичайно, брехня», – розповів Другай.

Екссвященник зазначив, що його не влаштовує позиція патріарха та колег по єпархії щодо війни в Україні.

«Пам'ятаю, я стояв у черзі під час реєстрації на Єпархіальні збори – а ззаду мене священники обговорювали, як добре, що вони з'їздили «за стрічку», як там класно та які гарні гроші платять. Розумієте? Це якась священна проституція! Чим вони там займаються? Заохочують убивство та надихають людей перетворюватися на фарш», – йдеться в інтерв'ю.

Другай додав, що в РПЦ панує «кріпосне право».

«На послух, будь-яке волевиявлення архієрея має виконуватися. Якщо не виконуєш, то буде догана, аж до того, що тебе усунуть від богослужінь. У критичніших моментах – позбавлять священного сану. І добре, якби це стосувалося реальних канонічних правил, коли священик веде неправильний спосіб життя – перекручує догматичні істини, торгує наркотиками чи блудить. Якщо речі серйозні, то питань немає. Але коли ти просто не виконуєш забаганку архієрея, політичної партії, як я вже називаю РПЦ, і тебе за це карають… Це справжня маячня», – зазначає екссвященник РПЦ.

Андрій Другай також розповів, що кожному приходу призначається певна сума, яку треба щомісяця вносити як добровільну пожертву на утримання єпархії.

««Добровільне» воно у лапках. Якщо ти, не дай боже, не заплатиш, то тобі як настоятелю спершу припинення якесь призначать, а там і усунути можуть. Або перевести в іншу парафію, щоб «розуміти»», – розповів екссвященник, додавши, що у різний час вони забирали від 25 до 80% доходу храму.

Нагадаємо, глава Російської православної церкви патріарх Кирило (Володимир Гундяєв), який підтримує і заохочує агресію РФ проти України, «благословив» нового міністра оборони Андрія Бєлоусова.

Як повідомлялося, патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла». Глава РПЦ наголосив, що православні росіяни мають захищати Росію не лише від зовнішніх, а й від внутрішніх ворогів. Гундяєв закликав наслідувати приклад полководця Олександра Невського і стати на «захист батьківщини».

До слова, очільник РПЦ вважає, що «миролюбні та самодостатні» росіяни ґвалтують, вбивають і грабують лише для того, аби захистити свої «священні кордони». Крім того, після оголошеної російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації для війни в Україні, патріарх Кирило вкотре благословив росіян на вбивство.

Також єпископ РПЦ заявляв, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи» і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, на його думку, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших.

Раніше патріарх Кирило оголосив, що Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму. Також настоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України та цинічно виправдав дії диктатора.

До того ж патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні. Відтак він укотре наголосив на тому, що російська церква виступає за війну в Україні, вбивства та терор українців та воєнні злочини армії окупантів.