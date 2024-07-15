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Словацькі депутати провалили голосування про засудження удару РФ по «Охматдиту»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Словацькі депутати провалили голосування про засудження удару РФ по «Охматдиту»
Ініціатором резолюції була депутатка з опозиційної партіх «Прогресивна Словаччина»
фото з відкритих джерел

Резолюцію стосовно ракетного удару Росії підтримав лише 41 депутат – це недостатньо для її розгляду

У словацькому парламенті не змогли ухвалити резолюцію, яка б засудила російський ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит» через недостатню кількість голосів. Про це повідомляє Aktuality.

Резолюцію висунула депутатка з опозиційної «Прогресивної Словаччини» Беата Юрик, запропонувавши додати її до порядку денного.

У відповідь на таку ініціативу представниця партії словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо SMER-SD Яна Вальова запитала: «Ви там були?».

Зазначено, що резолюцію стосовно удару РФ по Охматдиту 8 липня підтримав 41 депутат – це недостатньо для її розгляду.

Нагадаємо, 8 липня Росія завдала масованих ударів по Києву, Дніпру, Краматорську, Кривому Рогу, Слов'янську. Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит». З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні «Охматдиту» евакуювали понад 600 пацієнтів.    

Згодом Рада керуючих МАГАТЕ засудила ракетний удар 8 липня по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, поклавши відповідальність за нього на Росію. Однак ООН вагається, чи справді атака була спричинена влучанням ракети РФ.

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Теги: Охматдит росія партії президент Словаччина депутат

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