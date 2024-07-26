У Маріуполі встановили пам’ятник окупанту (фото)

Петро Андрющенко зазначає, що окупанти намагаються русифікувати окупований Маріуполь та знищити усе, що нагадує про його приналежність до України

У Маріуполі встановили пам'ятник російському окупанту Едуарду Дьяконову, який брав участь у захопленні Маріуполя та вбивстві мирних людей. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«На одній з ділянок проспекту Миру, де загарбники роблять «алею героїв», встановили погруддя російського військового Едуарда Дьяконова. Він із Іркутська, брав участь у захопленні Маріуполя та вбивстві мирних людей. Тут і загинув», – йдеться у повідомленні.

Радник міського голови Петро Андрющенко зазначає, що окупанти намагаються русифікувати окупований Маріуполь та знищити усе, що нагадує про його приналежність до України.

«Тепер загарбники намагаються зробити з вбивці «героя» та навʼязати це маріупольцям, які виживали під російськими обстрілами. У кожній родині є загиблі родичі, друзі та колеги. Одночасно окупанти намагаються максимально русифікувати окупований Маріуполь та знищити усе, що нагадує про його приналежність до України. Вони вже демонтували пам'ятник жертвам Голодомору, захисникам України та знищили усі мурали. Замість цього окупанти встановлюють пам'ятні знаки вбивцям та вже проводять опитування щодо пам'ятників Леніну, Сталіну та Катерині II», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі окупанти планують визнати безхазяйними 20 тис. одиниць нерухомості.