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Розвідка залишила росіян без готівки: кіберфахівці ГУР атакували банківський сектор – джерела

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Розвідка залишила росіян без готівки: кіберфахівці ГУР атакували банківський сектор – джерела
Кіберфахівці ГУР ускладнили життя росіян
фото з відкритих джерел

Операція проти фінансових установ держави-агресорки триває

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують масовану хакерську атаку на банківський сектор Росії. Так, хакерам вдалося уразити брокерські застосунки й банкомати. Про це «Главкому» повідомило обізнане з ситуацією джерело.

Ця хакерська атака розпочалася ще 23 липня. Тоді кіберфахівцям ГУР вдалося уразити найбільші російські банківські установи, зокрема «Альфа банк», «СберБанк», «Райффайзен банк», «ВТБ Банк», «РСХБ Банк», «росбанк», «Газпромбанк», «Т-Банк» та «іБанк».

Розвідка залишила росіян без готівки: кіберфахівці ГУР атакували банківський сектор – джерела фото 1

Зараз же до цього переліку додався брокерський застосунок «Т-інвестиції». Джерело розповіло, що 26 липня РФ підняла ключові ставки до 18%, тому зараз неможливо здійснити будь-які банківські операції через відсутність доступу до сервісних послуг, що призводить до втрати коштів населенням.

Розвідка залишила росіян без готівки: кіберфахівці ГУР атакували банківський сектор – джерела фото 2

Також хакери ГУР атакували банк «Дом.рф».

Розвідка залишила росіян без готівки: кіберфахівці ГУР атакували банківський сектор – джерела фото 3

Як повідомив співрозмовник «Главкома» в ГУР МОУ, операція проти фінансових установ держави-агресорки триває.

Розвідка залишила росіян без готівки: кіберфахівці ГУР атакували банківський сектор – джерела фото 4

Нагадаємо, що раніше Головне управління розвідки, Служба безпеки України та Секретаріат уповноваженого з прав людини презентували проєкт «Хочу к своим», мета якого полягає в організації обміну українських колаборантів на українських військовополонених, цивільних заручників, викрадених українських дітей, російських політичних в’язнів, яких засудили за підтримку України.

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Теги: інвестиції Генштаб втрати застосунок

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