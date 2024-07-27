Розвідка залишила росіян без готівки: кіберфахівці ГУР атакували банківський сектор – джерела

Операція проти фінансових установ держави-агресорки триває

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують масовану хакерську атаку на банківський сектор Росії. Так, хакерам вдалося уразити брокерські застосунки й банкомати. Про це «Главкому» повідомило обізнане з ситуацією джерело.

Ця хакерська атака розпочалася ще 23 липня. Тоді кіберфахівцям ГУР вдалося уразити найбільші російські банківські установи, зокрема «Альфа банк», «СберБанк», «Райффайзен банк», «ВТБ Банк», «РСХБ Банк», «росбанк», «Газпромбанк», «Т-Банк» та «іБанк».

Зараз же до цього переліку додався брокерський застосунок «Т-інвестиції». Джерело розповіло, що 26 липня РФ підняла ключові ставки до 18%, тому зараз неможливо здійснити будь-які банківські операції через відсутність доступу до сервісних послуг, що призводить до втрати коштів населенням.

Також хакери ГУР атакували банк «Дом.рф».

Як повідомив співрозмовник «Главкома» в ГУР МОУ, операція проти фінансових установ держави-агресорки триває.

Нагадаємо, що раніше Головне управління розвідки, Служба безпеки України та Секретаріат уповноваженого з прав людини презентували проєкт «Хочу к своим», мета якого полягає в організації обміну українських колаборантів на українських військовополонених, цивільних заручників, викрадених українських дітей, російських політичних в’язнів, яких засудили за підтримку України.