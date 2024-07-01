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Штрафи за російську музику в громадських місцях можуть зрости у понад 350 разів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Штрафи за російську музику в громадських місцях можуть зрости у понад 350 разів
Депутати пропонують збільшити розмір штрафів за прослуховування російської музики у громадських місцях до 300–500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
фото з відкритих джерел

Депутати пропонують карати любителів музики країни-агресорки значно жорсткіше

Штраф за прослуховування російської музики в громадських місцях може сягнути 5 100-25 500 грн, тоді як зараз він становить 70 грн. Відповідний законопроєкт № 9547 розміщений на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт «Про внесення змін до ст. 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності за порушення законодавства установами торгівлі, громадського харчування та сфери послуг у сфері обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора» запропонували 16 депутатів на дев'ятій сесії IX скликання.

Згідно з новою ініціативою, за дотриманням правил стежитимуть керівники закладів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг. Вони будуть зобов'язані контролювати, щоб у їхніх приміщеннях не звучала музика країни-агресора. Відповідно, в разі порушення штрафуватимуть їх, а не окремих громадян.

Депутати пропонують збільшити розмір штрафів до 300–500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100–8 500 грн). Якщо злочин повториться, доведеться заплатити вже від 1 700 до 25 500 грн.

Зокрема, у пояснювальній записці до законопроєкту наводять приклад конфлікту, який стався в селі Погреби на Київщині минулого літа. Тоді відвідувачка караоке зробила зауваження щодо використання російської музики в закладі. За це її силоміць вигнали звідти.

Поліція склала адміністративний протокол щодо закладу за статтею 155 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає штраф від 17 до 170 грн. У парламенті таке покарання не вважають достатнім.

Водночас цей законопроєкт зареєстрували у парламенті ще у серпні 2023 року. Наразі він залишається на розгляді в комітеті. Поки невідомо, чи потрапить законопроєкт на голосування у сесійну залу.

Нагадаємо, Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва.

Також із 7 жовтня, набув чинності закон 2310-ІХ щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора

До слова, письменник, перекладач, мовознавець та відомий блогер Остап Українець розповів, як ефективно попросити вимкнути російську музику у громадських місцях, зокрема закладах харчування.

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Теги: росія музика штраф законопроєкт

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