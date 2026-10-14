Зеленський провів зустріч із королем Чарльзом III

Президент України подякував британському монарху за непохитну підтримку та допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський 14 жовтня повідомив про аудієнцію у короля Великої Британії Чарльза III. Під час зустрічі глава держави особисто подякував монарху за підтримку України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

«Дякую Його Величності Королю Чарльзу III за аудієнцію. Для мене важливо мати можливість особисто подякувати за непохитну підтримку України. Цінуємо всю допомогу Сполученого Королівства», – написав Зеленський.

За інформацією Sky News, президент України Володимир Зеленський найближчим часом прибуде на Даунінг-стріт для зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Українського лідера зустрінуть почесною вартою на знак підтримки України з боку Сполученого Королівства.

Як зазначив королівський оглядач Аластер Брюс, востаннє у Великій Британії таку урочисту зустріч влаштовували для президента США Дональда Трампа під час його другого державного візиту. Залучення військовослужбовців до церемонії може свідчити про прагнення британського прем'єра продемонструвати, наскільки високо Лондон цінує Зеленського як союзника та підтримує Україну в її боротьбі.

Нагадаємо, 14 жовтня Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії. Глава держави анонсував аудієнцію у короля Чарльза III та переговори з прем'єр-міністром Енді Бернемом щодо безпекових питань і підготовки рішень для посилення України.

Напередодні британський уряд оголосив про пакет допомоги на 45 млн фунтів стерлінгів для постачання Україні ракет протиповітряної оборони. Зокрема, Лондон планує прискорити передачу ракет Lightweight Multirole Missiles для протидії реактивним безпілотникам. Із загальної суми 10 млн фунтів передбачено на нагальні потреби України напередодні зими.