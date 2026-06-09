Британія використовуватиме штучний інтелект в суді

У Королівському суді Британії формується цифрова революція завдяки ШІ-помічникам

Велика Британія розпочинає масштабну реформу судової системи, інтегруючи передові технології в процеси правосуддя. Уряд країни оголосив про запуск пілотного проєкту із впровадження штучного інтелекту в роботу Королівського суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Впровадження технологій відбуватиметься у формі створення спеціалізованих юридичних помічників на базі ШІ. Вони функціонуватимуть як цифрові асистенти для підтримки юристів, секретарів та технічного персоналу судів. Головна мета – суттєво підвищити продуктивність праці та скоротити час, який громадяни змушені проводити в очікуванні початку слухань.

У Міністерстві юстиції Великої Британії окремо наголосили, що софт не є повністю автономним – його створюють у тісній координованій співпраці між провідними британськими юридичними експертами та авторитетними світовими розробниками штучного інтелекту. Це дозволить налаштувати мовні моделі на специфіку суворого прецедентного права Великої Британії.

Уряд Британії підходить до цифровізації правосуддя з максимальною обережністю, розуміючи всі ризики використання генеративних моделей у такій делікатній сфері. Перед тим як програмне забезпечення отримає офіційний доступ до реальних судових засідань по всій країні, воно має пройти жорсткий контроль.

Технологія на першому етапі проходитиме випробування в абсолютно ізольованому цифровому середовищі. Це дозволить фахівцям безпечно та контрольовано тестувати алгоритми, виявляти можливі помилки («галюцинації» ШІ) та гарантувати, що софт повністю відповідає найвищим професійним і етичним стандартам, яких вимагають чинні судді та високорангові адвокати.

Попри те, що проєкт лише стартує, британські судді вже чітко розпланували перші практичні завдання для штучного інтелекту. Система допомагатиме оптимізувати менеджмент величезних масивів інформації.

Зокрема, за допомогою алгоритмів ШІ судді планують:

Аналізувати готовність матеріалів: Алгоритм автоматично визначатиме, чи зібрано всі необхідні документи і чи готова конкретна справа до безпосереднього розгляду в залі суду;

Алгоритм автоматично визначатиме, чи зібрано всі необхідні документи і чи готова конкретна справа до безпосереднього розгляду в залі суду; Групувати слухання: ШІ аналізуватиме тисячі позовів, знаходячи схожі за юридичною логікою, предметом спору або прецедентами справи, та об'єднуватиме їх у групи для одночасного або послідовного розгляду, що зекономить місяці процесуального часу.

Нагадаємо, Штучний інтелект почали використовувати для збору боргів. Американські компанії підключають голосових ботів для обдзвону боржників. Автоматизовані системи вже здійснюють мільйони дзвінків щомісяця, а разом із зростанням кількості прострочених боргів збільшується й кількість скарг на помилки таких сервісів.