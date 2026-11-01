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«Машини – це інструменти»: Папа Лев XIV закликав роззброїти ШІ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Машини – це інструменти»: Папа Лев XIV закликав роззброїти ШІ
Понтифік закликав міжнародні інституції захищати спільне благо від ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом
колаж: glavcom.ua

Лев XIV: рішення про життя, свободу й застосування сили мають лишатися за людиною

Папа Римський Лев XIV закликав країни – члени ООН вжити конкретних кроків для заборони летальної автономної зброї на зустрічі в Женеві наступного місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Verge.

Звернення понтифік оприлюднив у п'ятницю, 30 жовтня. За його словами, майбутнє штучного інтелекту (ШІ) не визначене наперед: це технологія, створена людьми, тому від їхніх виборів залежить, якою вона стане. Саме люди, наголосив Лев XIV, мають відповідальність спрямовувати її розвиток, змінювати його і, якщо потрібно, відмовлятися від окремих способів застосування. Тому ШІ, за його висловом, слід «роззброїти».

Нова промова розвиває думки з першої великої праці Папи – енцикліки Magnifica Humanitas, присвяченої захисту людської особи в епоху ШІ. Як і в ній, Лев XIV підкреслив: «Машини – це інструменти, а не особи». Він застеріг від ідеї наділити системи ШІ правами чи навіть юридичною особистістю. Такий підхід, за словами Папи, ризикує приховати людську відповідальність, а тих, хто постраждав від шкоди, залишити сам на сам із безликою сутністю. 

«Машини – це інструменти»: Папа Лев XIV закликав роззброїти ШІ фото 1
скрин: Pope Leo XIV @Pontifex / X

Контроль людини над рішеннями про життя

Рішення, що стосуються людського життя, свободи та застосування сили, за словами понтифіка, завжди мають залишатися під ефективним, поінформованим і відповідальним контролем людини. Саме тому він і звернувся до держав, які збираються в Женеві.

Наприкінці виступу Лев XIV закликав міжнародні інституції захищати спільне благо від ризиків, пов'язаних зі ШІ. Для цього, на його думку, потрібні:

  • спільні стандарти;
  • незалежний нагляд;
  • чіткі механізми підзвітності, які дозволять перевіряти рішення щодо розробки й використання ШІ, а за потреби оскаржувати їх.

Людям, які постраждали від завданої шкоди, мають забезпечити засоби правового захисту.

Що очікується в Женеві

У листопаді держави знову зберуться в Женеві, щоб вирішити, чи починати формальні переговори про договір щодо летальної автономної зброї. Йдеться про системи, які самостійно обирають цілі й завдають ураження без рішення людини. Про це повідомляє Human Rights Watch.

Генасамблея ООН уже три роки поспіль ухвалює резолюцію з цього питання. У грудні 2024 року за неї проголосували 166 держав проти трьох, у грудні 2025-го – 164 проти шести. Понад 120 країн підтримують ухвалення договору, ідеться в блозі Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, у травні Лев XIV оприлюднив свою першу енцикліку, у якій закликав світові уряди сповільнити розвиток ШІ та жорстко регулювати цю сферу, а саму технологію порівняв із біблійною Вавилонською вежею.

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Теги: Ватикан переговори штучний інтелект Папа Римський машини

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