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Гендиректор Nvidia визнав зраду дружині на тлі шпигунського скандалу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Гендиректор Nvidia визнав зраду дружині на тлі шпигунського скандалу
Дженсен Хуанг під час виступу на технологічній конференції в Берліні
фото: Nvidia

Американська розвідка підозрює колишню керівницю компанії Megaspeed у роботі на Китай. Конгрес США вимагає від очільника Nvidia пояснень щодо їхніх контактів

Американська технологічна компанія Nvidia розпочала незалежне розслідування після повідомлень про можливу шпигунську операцію китайської розвідки, спрямовану проти її генерального директора Дженсена Хуанга. Сам керівник визнав, що зраджував дружині, та попросив вибачення у родини й колег. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та офіційну заяву Nvidia.

Nvidia перевіряє можливе втручання китайської розвідки

8 листопада рада директорів Nvidia оголосила про незалежне розслідування після публікацій про те, що Дженсен Хуанг міг стати мішенню іноземної розвідки. Перевірку проводитиме комітет незалежних директорів за допомогою зовнішніх юридичних консультантів.

У заяві ради зазначено, що наразі немає підстав вважати, ніби національна безпека США або комерційні секрети компанії постраждали. Водночас перевірка охопить усю доступну інформацію.

Дженсен Хуанг підтримав рішення ради та пообіцяв співпрацювати з розслідуванням. Представник Nvidia також заявив, що генеральний директор продовжить керувати компанією без перерви в роботі.

Хуанг попросив вибачення у дружини та дітей

На тлі шпигунського скандалу керівник Nvidia звернувся до співробітників із листом, у якому визнав подружню зраду. Він узяв відповідальність за свої вчинки та попросив вибачення у дружини й дітей.

«Я зраджував свою дружину. Мої вчинки завдали болю їй і нашим дітям. Цьому немає виправдання. Мені щиро шкода», – написав Хуанг.

Окремо він перепросив перед колегами, радою директорів, партнерами та акціонерами. Керівник визнав, що не виправдав їхньої довіри, та пообіцяв докласти зусиль, аби її повернути.

У зверненні Хуанг не назвав жінку, з якою мав стосунки. Водночас визнання зради збіглося з повідомленнями про його близькі контакти з Алісою Хуанг – колишньою керівницею сінгапурської компанії Megaspeed, яку американська розвідка підозрює у співпраці з Китаєм. Про зміст листа повідомили The Washington Post.

Гендиректор Nvidia визнав зраду дружині на тлі шпигунського скандалу фото 1
фото: Nvidia

Що відомо про ймовірну шпигунську операцію

За даними розслідування The New York Times від 29 жовтня, американські спецслужби стежили за Алісою Хуанг, громадянкою Китаю, яка працювала на керівній посаді в Megaspeed. За оцінкою американської розвідки, жінка могла бути завербована Міністерством державної безпеки Китаю та передавати Пекіну комерційну інформацію.

Під час спостереження спецслужби встановили, що вона мала близькі стосунки з Дженсеном Хуангом. Американські посадовці побоювалися, що через ці контакти китайська сторона могла отримувати відомості про плани Nvidia та позицію її керівника щодо експорту передових технологій до Китаю.

Окрему увагу слідчі приділили діяльності Megaspeed. Компанію перевіряли через підозри, що вона могла допомагати китайським підприємствам обходити американські обмеження на постачання потужних чипів для штучного інтелекту.

За даними торговельної платформи ImportGenius, дочірня компанія Megaspeed у Малайзії придбала обладнання з технологіями Nvidia щонайменше на $4,8 млрд у період із червня 2024 року до лютого 2026-го. Американські посадовці підозрювали, що частина технологій могла потрапляти до Китаю через посередників.

Водночас публічних доказів того, що Аліса Хуанг передала комерційні секрети Nvidia або що китайська розвідка отримала доступ до критично важливої інформації компанії, наразі немає.

Сама Nvidia раніше відкидала підозри щодо незвичайного характеру контактів свого керівника з представницею Megaspeed. У компанії пояснювали, що Хуанг регулярно спілкується з тисячами керівників клієнтських підприємств, а регіональні партнери отримують лише звичайну ділову інформацію, а не комерційні секрети чи відомості, пов'язані з національною безпекою США.

Конгрес США вимагає пояснень

Скандалом зацікавилися й американські законодавці. 4 листопада голови трьох комітетів Палати представників – з міжнародних справ, розвідки та спеціального комітету з питань Китаю – надіслали Хуангу листа із запрошенням на закритий брифінг 18 листопада.

Конгресмени Браян Маст, Джон Муленаар та Рік Кроуфорд хочуть отримати пояснення щодо контактів керівника Nvidia з Алісою Хуанг, а також дізнатися, як компанія захищає свої технології від іноземного шпигунства.

У зверненні законодавці наголосили на ризиках доступу Китаю до передових американських технологій та інформації, важливої для національної безпеки. Вони попросили Хуанга підтвердити участь до 11 листопада або запропонувати іншу дату зустрічі. Про це йдеться в офіційному повідомленні комітету Палати представників США.

До слова, Nvidia є одним із ключових виробників процесорів для розвитку штучного інтелекту. Її продукція відіграє важливу роль у технологічному протистоянні Вашингтона та Пекіна: США обмежують експорт найпотужніших ШІ-чипів до Китаю через побоювання щодо їхнього використання у військових та інших стратегічних цілях.

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Теги: шпигун безпека розслідування технології Китай розвідка

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