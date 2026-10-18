США відновили передачу розвідданих Україні – Зеленський

Переговори з американською стороною можуть відбутися вже цього тижня у Брюсселі

Сполучені Штати Америки відновили обмін розвідувальною інформацією з Україною після того, як співпраця була тимчасово призупинена. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC, повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами глави держави, Вашингтон протягом певного часу не передавав Україні розвідувальні дані, однак наразі обмін інформацією знову працює. Водночас Зеленський не уточнив, скільки саме тривала перерва та з яких причин американська сторона призупинила співпрацю.

Президент також повідомив про можливість нових переговорів зі США вже цього тижня. За його словами, зустріч може відбутися у Брюсселі у вівторок або середу, 20–21 жовтня. «Я дуже відкритий до цього», – наголосив Зеленський, коментуючи перспективу переговорів.

Окремо український лідер розкритикував рішення президента США Дональда Трампа щодо Росії. Зокрема, йдеться про послаблення санкційного тиску на Москву. «Це, звичайно, прикро. Я сподіваюся, що він змінить свої рішення, змінить своє ставлення до Путіна», – заявив президент України.

Зеленський також попередив, що перехід США на бік Росії став би історичною помилкою. За його словами, за такого розвитку подій Україна не змогла б здобути перемогу.

Як наголошує Bloomberg, Трамп чинив тиск на Зеленського, вимагаючи припинити українські удари по російських нафтопереробних заводах. Водночас аналогічних вимог до російського диктатора Володимира Путіна щодо припинення бомбардувань України американський президент не висував. Крім того, у п'ятницю, 16 жовтня, Трамп ухвалив рішення про скасування нових тарифів і санкцій проти Росії після домовленостей щодо дизельного пального.

Нагадаємо, раніше Financial Times повідомила, що США пригрозили Україні припиненням обміну розвідданими, якщо Київ не зупинить удари по російських нафтопереробних заводах. За даними видання, відповідне попередження представники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер озвучили українській делегації під час переговорів у Маямі. Журналісти також зазначали, що Вашингтон уже призупиняв розвідувальну співпрацю з Києвом і неодноразово погрожував повторити цей крок.

Водночас 13 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що обмін розвідданими зі США триває. Того ж дня джерело BBC у військових колах підтвердило, що американська сторона продовжує надавати Україні інформацію за чотирма напрямками: попередження про запуски балістичних ракет, дані про цілі на території Росії, супутникові знімки та військову аналітику.