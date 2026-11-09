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Зрада глави Nvidia з коханкою коштувала компанії близько $150 млрд

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зрада глави Nvidia з коханкою коштувала компанії близько $150 млрд
Очільник компанії визнав зраду
фото: соцмережі, wikipedia

Після повідомлень про особисті стосунки Дженсена Хуанга з жінкою, яку американська розвідка пов’язує з Китаєм, рада директорів компанії розпочала незалежне розслідування

Акції американської Nvidia впали на позабіржових торгах після того, як навколо її генерального директора Дженсена Хуанга спалахнув скандал через позашлюбні стосунки та можливі контакти з жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. На тлі цих повідомлень ринкова вартість виробника чипів скоротилася приблизно на $153 млрд. Про це повідомляє видання Investing, пише «Главком».

Як повідомляє Reuters, у понеділок, 9 листопада, акції Nvidia на позабіржових торгах опускалися приблизно до $180,30. Це на 3,4% менше за ціну закриття попередньої торгової сесії – $186,64. Інвестори відреагували на невизначеність навколо майбутнього керівника компанії та можливі наслідки розслідування. Водночас акції Nvidia вже перебували під тиском через загальне падіння технологічного сектору та побоювання щодо стійкості інвестиційного буму у сфері штучного інтелекту.

Причиною нового скандалу стали повідомлення про стосунки 63-річного Хуанга з Алісою Хуанг – колишньою топменеджеркою сінгапурської компанії Megaspeed. За даними The New York Times, американські спецслужби дійшли висновку, що жінка була пов'язана з китайською розвідкою та могла передавати Пекіну інформацію. Вона не є родичкою керівника Nvidia.

Сам Хуанг у листі до співробітників компанії визнав, що зрадив дружину. Він перепросив перед нею та дітьми, зазначивши, що його вчинки завдали їм болю. Водночас гендиректор заявив, що бере на себе повну відповідальність і надалі зосередиться на керівництві Nvidia.

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Теги: технології зрада США Китай

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