Meta посилила співпрацю з Nvidia для розвитку штучного інтелекту

Американська компанія Meta уклала нову масштабну угоду з Nvidia і планує використовувати мільйони чипів штучного інтелекту у своїх центрах обробки даних, розширюючи інфраструктуру для розвитку AI-сервісів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNBC.

У межах партнерства Meta застосовуватиме автономні процесори Nvidia Grace, а також системи нового покоління Vera Rubin, які планують розгорнути у 2027 році. Фінансові умови угоди сторони не розкривають.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що розширення співпраці спрямоване на розвиток нових технологій штучного інтелекту. За його словами, компанія прагне «надати персональний суперінтелект кожному у світі».

Зазначається, що Meta вже понад десять років використовує графічні процесори Nvidia, однак нинішня домовленість передбачає значно ширший технологічний альянс. Особливістю угоди стане те, що Meta стане першою компанією, яка використовуватиме центральні процесори Nvidia Grace як окремі чипи у власних дата-центрах, а не лише в комбінації з графічними процесорами.

Новина позитивно вплинула на ринок: акції Meta та Nvidia зросли, тоді як папери конкурента Nvidia – Advanced Micro Devices – знизилися приблизно на 4%.

