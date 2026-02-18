Головна Техно HiTech
Meta посилила співпрацю з Nvidia для розвитку штучного інтелекту

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Nvidia постачатиме Meta мільйони чипів для дата-центрів штучного інтелекту
фото: АА

Компанія планує використовувати процесори Grace і системи Vera Rubin у дата-центрах для розвитку штучного інтелекту

Американська компанія Meta уклала нову масштабну угоду з Nvidia і планує використовувати мільйони чипів штучного інтелекту у своїх центрах обробки даних, розширюючи інфраструктуру для розвитку AI-сервісів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNBC.

У межах партнерства Meta застосовуватиме автономні процесори Nvidia Grace, а також системи нового покоління Vera Rubin, які планують розгорнути у 2027 році. Фінансові умови угоди сторони не розкривають.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що розширення співпраці спрямоване на розвиток нових технологій штучного інтелекту. За його словами, компанія прагне «надати персональний суперінтелект кожному у світі».

Зазначається, що Meta вже понад десять років використовує графічні процесори Nvidia, однак нинішня домовленість передбачає значно ширший технологічний альянс. Особливістю угоди стане те, що Meta стане першою компанією, яка використовуватиме центральні процесори Nvidia Grace як окремі чипи у власних дата-центрах, а не лише в комбінації з графічними процесорами.

Новина позитивно вплинула на ринок: акції Meta та Nvidia зросли, тоді як папери конкурента Nvidia – Advanced Micro Devices – знизилися приблизно на 4%.

До слова, раніше інцидент із OpenClaw став одним із перших публічних конфліктів між автономним ШІ-агентом і розробником відкритого програмного забезпечення. На тлі стрімкого розвитку автономних AI-інструментів у технологічній спільноті дедалі активніше обговорюють межі участі штучного інтелекту в open-source проєктах, відповідальність за його дії та ризики репутаційного тиску на людей з боку алгоритмів.

Теги: штучний інтелект Meta

