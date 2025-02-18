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Аварія літака в Торонто, розмова президентів України та Франції: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Аварія літака в Торонто, розмова президентів України та Франції: головне за ніч
Головні новини ночі проти 18 лютого
фото: Офіс президента

У Торонто літак перекинувся прямо під час посадки, Ілон Маск відзначив візит російської делегації в Ер-Ріяд, президенти України та Франції обговорили ситуацію в Європі та гарантії безпеки для України, вночі 17 лютого ворожі дрони атакували столицю.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 18 лютого, щоб ви були в курсі подій:

Атака дронів на Київ

Вночі 17 лютого ворожі дрони атакували столицю. У місті працювали сили ППО. Внаслідок падіння уламків загорілось складське приміщення. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про оперативну обстановку у місті.

За його словами, інших повідомлень, які стосуються наслідків ворожих атак не надходило. Інформація про постраждалих, станом на зараз відсутня. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у Святошинському районі впали уламки ворожого БпЛА. Він зазначив, що в дворі житлового будинку палають автівки.

Тривогу оголосили в столиці о 22:10. Про відбій повідомили о 23:06.

Зеленський обговорив з Макроном гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном ситуацію в Європі та гарантії безпеки для України. «Говорили про глобальну ситуацію, ситуацію у Європі та, зокрема, гарантії безпеки для України. У нас спільне бачення: повинні бути надійні, сильні гарантії безпеки», – написав президент.

За словами Зеленського, будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад крихке припинення вогню, стане тільки черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи.

Delta Air Lines повідомила про 18 постраждалих внаслідок аварії літака в Торонто

У Торонто літак перекинувся прямо під час посадки. Внаслідок аварії постраждало 18 пасажирів рейсу Delta Air Lines. Зазначається, що всі пасажири, котрі отримали поранення були госпіталізовані. Також в компанії наголосили, що загиблих внаслідок аварії немає.

«18 поранених із травмами були доставлені до місцевих лікарень. Наша головна мета – піклуватися про постраждалих», – написали в компанії.

Всього на борту було 80 осіб – 76 пасажирів і чотири члени екіпажу. 

Маск прокоментував приїзд російської делегації в Саудівську Аравію

Мільярдер, інженер та теперішній глава Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск відзначив візит російської делегації в Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). Вони прибули на заплановані перемовини з американською делегацією.

У соціальній мережі Х Маск поділився кадрами, як з борту літака сходять глава МЗС Росії Сергій Лавров та помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков. Він назвав їх компетентним керівництвом. «Ось так має виглядати компетентне керівництво», – написав Маск.

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Теги: Тимур Ткаченко Торонто Сергій Лавров літак Саудівська Аравія Володимир Зеленський Ілон Маск президент Офіс президента поранення Віталій Кличко

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