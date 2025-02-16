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Хакери перетворили сторінку президента Німеччини в акаунт Гітлера

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Хакери перетворили сторінку президента Німеччини в акаунт Гітлера
В описі профілю було зазначено, що Гітлер «повернувся, щоб знову зробити Німеччину великою»
фото: Фокус

В акаунті було навіть опубліковано кілька постів із фото про політику Гітлера

У соціальній мережі X 15 лютого створили сторінка Адольфа Гітлера, яка була підтверджена. В описі профілю було зазначено, що Гітлер «повернувся, щоб знову зробити Німеччину великою», що є відсилкою до передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Про це повідомляє на BRICSinfo.

На сторінці публікувалися пости із фотографіями та закликами, що стосуються політики часів Третього Рейху.

Хакери перетворили сторінку президента Німеччини в акаунт Гітлера фото 1
фото: BRICSNews

Офіційним «амбасадором» сторінки був вказаний Ілон Маск – власник Х та глава Департаменту урядової ефективності США.

Пізніше з'ясувалося, що сторінка Гітлера насправді була зламана та перероблена зі сторінки президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Наразі сторінку вже заблоковано.

Нагадаємо, у місті Філлах в Австрії чоловік з ножем кидався на людей, вигукуючи «Аллах Акбар». Про це повідомляє OTS.

Зловмисник смертельно поранив 14-річного підлітка та завдав поранень ще чотирьом людям, двоє з яких перебувають у тяжкому стані. Попередньо встановлено, що нападником є 23-річний уродженець Сирії. Зупинити його вдалося завдяки кур'єру, який збив чоловіка на авто. Під час затримання зловмисник посміхався і піднімав вказівний палець.

Раніше у Німеччині у Мюнхені афганський біженець на автомобілі врізався у натовп. Постраждало щонайменше 30 осіб. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що у четвер, 13 лютого, білий автомобіль спочатку наблизився до поліцейських машин, що супроводжували демонстрацію страйкарів, а потім різко набрав швидкість і наїхав на людей. Поліція відкрила вогонь по водію, але інформації про те, чи отримав він поранення – немає.

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Теги: Німеччина Ілон Маск соціальні мережі Адольф Гітлер

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