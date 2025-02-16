Хакери перетворили сторінку президента Німеччини в акаунт Гітлера
В акаунті було навіть опубліковано кілька постів із фото про політику Гітлера
У соціальній мережі X 15 лютого створили сторінка Адольфа Гітлера, яка була підтверджена. В описі профілю було зазначено, що Гітлер «повернувся, щоб знову зробити Німеччину великою», що є відсилкою до передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Про це повідомляє на BRICSinfo.
На сторінці публікувалися пости із фотографіями та закликами, що стосуються політики часів Третього Рейху.
Офіційним «амбасадором» сторінки був вказаний Ілон Маск – власник Х та глава Департаменту урядової ефективності США.
Пізніше з'ясувалося, що сторінка Гітлера насправді була зламана та перероблена зі сторінки президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Наразі сторінку вже заблоковано.
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