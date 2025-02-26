Маск став на захист ультраправого Джорджеску, якого затримали румунські правоохоронці

Ілон Маск вже не вперше підтримує ультраправих політиків у Європі

Прокуратура Румунії затримала екскандидата в президенти Джорджеску. Слідчі розслідують фінансування його виборчої кампанії

Американський мільярдер й очільник департаменту ефективності в уряді США Ілон Маск вирішив підтримати колишнього кандидата в президенти Румунії Каліна Джорджеску, якого у середу, 26 лютого, було затримано. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Маска в Х (Twitter).

За його словами, арешт політика – «це безлад».

«Вони щойно заарештували людину, яка набрала найбільше голосів на президентських виборах в Румунії. Це безлад», – написав Маск.

Маск також поширив відео, як прихильники румунського політика збираються під будівлею прокуратури для його підтримки.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура Румунії проводить масштабні обшуки у п’яти округах. Поліція вже затримала колишнього кандидата в президенти Каліна Джорджеску.

Слідчі розслідують фінансування виборчої кампанії Джорджеску. Він задекларував нульові витрати, але кампанія, під час якої він виграв перший тур, свідчить про те, що в просування кандидата на президентських виборах були вкладені значні кошти.

Спосіб, у який Джорджеску агітував на президентських виборах 2024 року, став підставою для скасування виборів, це було безпрецедентне рішення, ухвалене Конституційним судом 6 грудня.

Нагадаємо, у середу, 8 січня, урядова коаліція Румунії ухвалила рішення про проведення повторних президентських виборів. Президентські вибори буде повторено після того, як Конституційний суд Румунії вирішив скасувати перший тур виборів. Згодом стало відомо, що румунський уряд ухвалив постанови, які визначають 4 травня як дату першого туру президентських виборів.

Як відомо, в листопаді 2024 року в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Проведене напередодні соцопитування вказувало на лідерство лівого прем'єра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Натомість у першому турі президентських виборів у Румунії переміг ультраправий кандидат Калін Джорджеску, який набрав 2120404 голосів.

До слова, Джорджеску, який хоче стати президентом Румунії, назвав Україну «вигаданою державою». Також він розкритикував президента України Володимира Зеленського. Ультраправий політик назвав українського лідера «напівдиктатором».