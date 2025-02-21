Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ексрадник Трампа на з'їзді консерваторів використав жест, схожий на нацистське вітання

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ексрадник Трампа на з'їзді консерваторів використав жест, схожий на нацистське вітання
Беннон у своєму виступі закликав уможливити третій термін Дональда Трампа і сказав, що такі лідери з’являються «двічі в історії»
фото: скриншот відео

Беннон використав жест після емоційних слів із закликом «битися, битися, битися»

Американський бізнесмен і медійник, в минулому радник Трампа Стів Беннон на з’їзді консерваторів використав жест, схожий на нацистське вітання. Про це повідомляє Independent.

У мережі набуває розголосу відеофрагмент виступу Беннона на конференції консерваторів Conservative Political Action Conference, що проходить цими днями у Мериленді.

Беннон використав жест після емоційних слів із закликом «битися, битися, битися».

«Єдиний спосіб, щоб вони перемогли – це щоб ми відступили. А ми не відступимо. Ми не здамося і не підемо. Бийтеся, бийтеся, бийтеся», – сказав він, супроводжуючи це ударами по трибуні, після чого підняв праву руку у жесті, схожому на нацистське вітання. 

Беннон, який під час першого терміну Трампа близько пів року був політичним стратегом у команді Білого дому та старшим радником президента, у своєму виступі закликав уможливити третій термін Дональда Трампа і сказав, що такі лідери з’являються «двічі в історії». 

Беннон працював над передвиборчою кампанією Трампа у 2016 року. Він послідовно виступає проти підтримки України, бо вважає, що це «не в національних інтересах США».

Так, скандальний жест, який використовували німецькі нацисти, вже не вперше повторюється послідовниками Трампа. Водночас ті, хто його виконує, стверджують, що він нібито не пов'язаний із гітлерівським вітанням. 

Нагадаємо, Ілон Маск зіткнувся з критикою після виступу під час президентського параду Дональда Трампа, де він приклав руку до серця і підняв її в жесті, схожому на нацистський салют. Прихильники Трампа стверджують, що йдеться про «римський салют», а не жест прихильників Адольфа Гітлера, і кадри вітання вирвані з контексту. Цей жест став предметом для жартів та мемів у соцмережах.

Водночас Ілон Маск звинуватив Демократичну партію США в розгортанні «брудної кампанії» проти нього.

Згодом Маск відреагував на хвилю звинувачень у тому, що він нібито зробив нацистське вітання під час виступу на церемонії інавгурації президента США Дональда Трампа.

Читайте також:

Теги: Ілон Маск радник бізнесмен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маск продовжує економити бюджет США
Допомоги більше, ніж населення: Маск викрив нову схему у США
18 лютого, 10:55
Ешлі Сент Клер тримала вагітність та народження дитини у секреті
Американська блогерка таємно народила Маску тринадцяту дитину
15 лютого, 19:34
Маск заявив, що ночує в Білому домі через важку роботу в Doge
Ілон Маск проводить ночі у Білому домі – Fox Business
13 лютого, 07:28
Річний бюджет Міністерство оборони США перевищує $800 млрд
Трамп збирається скоротити бюджет Пентагону ‒ FT
10 лютого, 09:03
Журнал Time посадив Ілона Маска у крісло президента США
Маск у кріслі Трампа. Time здивував світ обкладинкою нового номера
7 лютого, 18:02
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) це незалежне агентство федерального уряду США
Колишні лідери USAID критикують спроби Трампа ліквідувати агентство
6 лютого, 02:14
Керівник Волинської єпархії Михаїл вирішив розмістити зображеннями бізнесменів на стінах Свято-Троїцького кафедрального собору
Митрополит ПЦУ, який розмістив фрески бізнесменів у Луцькому соборі, отримав догану
4 лютого, 18:18
Маск не сказав, які юридичні повноваження, на його думку, має Білий дім, щоб закрити федеральне агентство без схвалення Конгресу
«Це не підлягає відновленню». Маск заявив, що Трамп погодився закрити USAID
3 лютого, 12:21
Подоляк: Треба жорсткіше відноситись до участі Росії у глобальній фінансовій системі та у глобальній енергетичній системі
Росія впаде через вісім місяців. Радник Банкової здивував прогнозом
22 сiчня, 16:15

Соціум

Ексрадник Трампа на з'їзді консерваторів використав жест, схожий на нацистське вітання
Ексрадник Трампа на з'їзді консерваторів використав жест, схожий на нацистське вітання
У Китаї виявлено новий коронавірус у кажанів
У Китаї виявлено новий коронавірус у кажанів
Площа морського льоду Землі сягла історичного мінімуму
Площа морського льоду Землі сягла історичного мінімуму
В Ізраїлі підірвались автобуси через закладені вибухівки
В Ізраїлі підірвались автобуси через закладені вибухівки
У Європі змінилась тривалість життя: дані дослідження
У Європі змінилась тривалість життя: дані дослідження
Податкове управління США звільнить 6 тис. співробітників
Податкове управління США звільнить 6 тис. співробітників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 лютого 2025
45K
Кремль здивований риторикою Трампа щодо Зеленського – Bloomberg
18K
Мер Садовий звернувся до українців через атаку на Зеленського
13K
ФСБ влаштувала пастку для українських жінок
8698
США перестали продавати зброю Україні? Нардеп Костенко зробив заяву (оновлено)

Новини

21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
19 лютого, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
19 лютого, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 лютого, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
18 лютого, 04:32

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua