Беннон у своєму виступі закликав уможливити третій термін Дональда Трампа і сказав, що такі лідери з’являються «двічі в історії»

Беннон використав жест після емоційних слів із закликом «битися, битися, битися»

Американський бізнесмен і медійник, в минулому радник Трампа Стів Беннон на з’їзді консерваторів використав жест, схожий на нацистське вітання. Про це повідомляє Independent.

У мережі набуває розголосу відеофрагмент виступу Беннона на конференції консерваторів Conservative Political Action Conference, що проходить цими днями у Мериленді.

Беннон використав жест після емоційних слів із закликом «битися, битися, битися».

«Єдиний спосіб, щоб вони перемогли – це щоб ми відступили. А ми не відступимо. Ми не здамося і не підемо. Бийтеся, бийтеся, бийтеся», – сказав він, супроводжуючи це ударами по трибуні, після чого підняв праву руку у жесті, схожому на нацистське вітання.

Ексрадник Трампа на з'їзді консерваторів використав жест, схожий на нацистське вітання pic.twitter.com/WhNjymj0Tu — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 21, 2025

Беннон, який під час першого терміну Трампа близько пів року був політичним стратегом у команді Білого дому та старшим радником президента, у своєму виступі закликав уможливити третій термін Дональда Трампа і сказав, що такі лідери з’являються «двічі в історії».

Беннон працював над передвиборчою кампанією Трампа у 2016 року. Він послідовно виступає проти підтримки України, бо вважає, що це «не в національних інтересах США».

Так, скандальний жест, який використовували німецькі нацисти, вже не вперше повторюється послідовниками Трампа. Водночас ті, хто його виконує, стверджують, що він нібито не пов'язаний із гітлерівським вітанням.

Нагадаємо, Ілон Маск зіткнувся з критикою після виступу під час президентського параду Дональда Трампа, де він приклав руку до серця і підняв її в жесті, схожому на нацистський салют. Прихильники Трампа стверджують, що йдеться про «римський салют», а не жест прихильників Адольфа Гітлера, і кадри вітання вирвані з контексту. Цей жест став предметом для жартів та мемів у соцмережах.

Водночас Ілон Маск звинуватив Демократичну партію США в розгортанні «брудної кампанії» проти нього.

Згодом Маск відреагував на хвилю звинувачень у тому, що він нібито зробив нацистське вітання під час виступу на церемонії інавгурації президента США Дональда Трампа.