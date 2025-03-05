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Ілон Маск привернув увагу своєю поведінкою під час виступу Трампа (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ілон Маск привернув увагу своєю поведінкою під час виступу Трампа (відео)
Ілон Маск потрапив у кадр з дивним виразом обличчя
фото: скріншот з відео

Користувачі соцмереж обговорюють дивну реакцію Маска на виступ Трампа

Американський мільярдер Ілон Маск був присутній під час виступу президента Дональда Трампа у Конгресі. Однак користувачі соцмереж звернули увагу не тільки на подію, а й на поведінку бізнесмена. Про це повідомляє «Главком».

На відео видно, як Маск стоїть, дивлячись вдалечінь, а потім складає губи так, ніби готується до свисту.

Дехто із користувачів соцмереж припускає, що мільярдер був на виступі президента під дією якихось речовин.

Ілон Маск привернув увагу своєю поведінкою під час виступу Трампа (відео) фото 1
Ілон Маск привернув увагу своєю поведінкою під час виступу Трампа (відео) фото 2
Ілон Маск привернув увагу своєю поведінкою під час виступу Трампа (відео) фото 3
скріншот

Однак це не перший випадок дивної поведінки Маска. Раніше він відсвяткував обрання та інавгурацію Трампа на Capital One Arena у Вашингтоні. Під час своєї промови він показав дивний знак, що нагадує так зване «зігування» – нацистське вітання.

Нагадаємо, що деякі демократи висловили протест під час звернення президента США Дональда Трампа до Конгресу, піднявши таблички з написом Musk steals (Маск краде). На зворотному боці табличок було написано False (брехня).

Як повідомлялося, Трамп виступив перед Конгресом США. Через більше ніж годину свого виступу він почав говорити про війну в Україні. Він повторив, що в Україні гинуть тисячі молодих людей. У своїй промові він також наголосив, що Європа витратила більше на російські нафти та газ, ніж на оборону Україна, водночас США витратили сотні мільярдів «на Україну без жодних гарантій».

Повне відео з перекладом виступу Трампа «Главком» опублікував тут.

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Теги: США Дональд Трамп Ілон Маск соцмережі

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