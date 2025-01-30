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Російський підсанкційний мільярдер володів часткою SpaceX – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Російський підсанкційний мільярдер володів часткою SpaceX – Bloomberg
Сулейман Керімов мав частку в SpaceX через зареєстрований Heritage Trust
фото з відкритих джерел

Частка олігарха в SpaceX була продана ще до початку процедури арешту активів

Російський олігарх Сулейман Керімов володів часткою в американській компанії SpaceX через траст, навіть після того, як перша адміністрація Дональда Трампа запровадила проти нього санкції. Про це повідомляє Bloomberg.

Керімов мав частку в SpaceX через зареєстрований у Делавері Heritage Trust починаючи з 2017 року. Спочатку траст володів приблизно 1% акцій SpaceX. Пакет акцій було придбано за рік до того, як Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Керімова та інших осіб.

Citigroup Inc., яка керувала трастом, звернулася за консультацією до Міністерства фінансів і дійшла висновку, що не має зобов’язання блокувати траст і пов’язані з ним структури. Тому він продовжив свою діяльність.

У червні 2022 року Міністерство фінансів США заморозило траст на $1 млрд, заявивши, що він був створений для управління американськими активами Керімова. Слідчі відомства виявили складну систему юридичних структур і підставних осіб, призначену для приховування його інтересу в цих активах.

За даними двох джерел, частка в SpaceX була продана ще до початку процедури арешту активів, про володіння трасту акціями компанії Маска раніше не повідомлялося.

«Ці події демонструють труднощі, які фінансові мережі з численними зв'язками створюють для спроб США забезпечити виконання санкцій, а також виклики, з якими стикаються компанії з обмеженим колом акціонерів, такі як SpaceX, яка нині оцінюється приблизно в $350 млрд і стає дедалі більш впливовим гравцем у глобальній оборонній та комунікаційній сферах. Вони також ставлять під питання належну перевірку інформації в Citigroup, міжнародному банківському гіганті, який наразі перебуває під розслідуванням Міністерства юстиції через його обробку Heritage Trust», – пише агентство.

Як наголошує Bloomberg, закриті компанії зазвичай проводять перевірку інвесторів, однак у деяких випадках складно визначити кінцевого власника акцій. У деяких випадках вони можуть придбати частку через юридичну особу, створену спеціально для таких угод, або ж купувати акції на вторинному ринку.

Нагадаємо, компанія SpaceX Ілона Маска стала найдорожчим приватним стартапом у світі після пропозиції інвесторам про купівлю акцій. Оціночна ринкова вартість виробника ракет та супутників піднялася до $350 млрд у зв'язку зі зростанням цін на акції компанії на 65%.

До слова, європейські технологічні компанії зажадали від Єврокомісії зробити «негайні та рішучі кроки» щодо американських Apple, Google та Meta, дії яких ставлять під загрозу конкуренцію у спільноті. Про це йдеться у листі керівників 36 компаній, та галузевих організацій, направленому Єврокомісії, повідомила газета Financial Times.

За даними видання лист було написано після рішення Брюсселя «переглянути деталі» раніше подібних розслідувань, що проводилися, відповідно до нових правил цифрових ринків на тлі погроз президента США Дональда Трампа. Глава Білого дому пригрозив заходами у відповідь у зв'язку зі штрафами, накладеними на американські компанії за кордоном, які він назвав «формою оподаткування».

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Теги: олігархи SpaceX Ілон Маск санкції

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