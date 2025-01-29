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Apple почала таємно співпрацювати зі SpaceX

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Apple почала таємно співпрацювати зі SpaceX
Компанії планують організувати супутниковий зв'язок для мобільних пристроїв по всьому світу
фото з відкритих джерел

IPhone буде автоматично підключатися до Starlink

Apple таємно співпрацює з компанією SpaceX та оператором T-Mobile, щоб увімкнути підтримку мережі Starlink для користувачів iPhone, пишуть Bloomberg з посиланням на джерела та Reuters. 

27 січня було випущено оновлення програмного забезпечення з функцією бета-тестування підтримки Starlink. До програми бета-тестування поки що під'єднано невелику кількість iPhone.

У межах бета-тестування перші користувачі отримали від T-Mobile текстові повідомлення, в яких йшлося: «Ви перебуваєте у бета-версії T-Mobile Starlink. Тепер можна залишатися на зв'язку за допомогою текстових повідомлень через супутник практично з будь-якої точки світу. Щоб почати користуватися, оновіться до iOS 18.3».

Як пояснює Bloomberg, це працюватиме так: коли iPhone знаходиться в зоні без стільникового зв'язку, він спробує під'єднатися до супутників SpaceX. Поки що за допомогою супутникового зв'язку можна буде надіслати лише текстові повідомлення. Водночас можливості супутникового зв'язку не можуть використовуватись у місцях, де доступна мобільна мережа.

Bloomberg наголошує, SpaceX та T-Mobile заявили, що в майбутньому планують розширити програму на передачу даних та голосові виклики.

Нагадаємо, компанія SpaceX Ілона Маска стала найдорожчим приватним стартапом у світі після пропозиції інвесторам про купівлю акцій. Оціночна ринкова вартість виробника ракет та супутників піднялася до $350 млрд у зв'язку зі зростанням цін на акції компанії на 65%.

До слова, європейські технологічні компанії зажадали від Єврокомісії зробити «негайні та рішучі кроки» щодо американських Apple, Google та Meta, дії яких ставлять під загрозу конкуренцію у спільноті. Про це йдеться у листі керівників 36 компаній, та галузевих організацій, направленому Єврокомісії, повідомила газета Financial Times.

За даними видання лист було написано після рішення Брюсселя «переглянути деталі» раніше подібних розслідувань, що проводилися, відповідно до нових правил цифрових ринків на тлі погроз президента США Дональда Трампа. Глава Білого дому пригрозив заходами у відповідь у зв'язку зі штрафами, накладеними на американські компанії за кордоном, які він назвав «формою оподаткування».

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Теги: Starlink SpaceX Apple телефон

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