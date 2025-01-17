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Ракета Starship компанії SpaceX вибухнула під час тестового польоту (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ракета Starship компанії SpaceX вибухнула під час тестового польоту (відео)
Ілон Маск повідомив, що причиною аварії прототипу космічного корабля Starship під час сьомого випробування став витік палива
фото: AP

Ілон Маск заявив, що причиною аварії Starship міг стати витік рідкого кисневого палива

Корабель SpaceX Starship вибухнув всього за кілька хвилин після свого сьомого випробувального польоту. Про це повідомляє Hindustan Times.

Ракета досягла потрібної висоти, після чого відбулося гаряче розділення. Перший ступінь розпочав спуск та успішно повернувся на стартовий майданчик. Верхній ступінь успішно відокремився, але згодом зв'язок із ним перервався, що призвело до падіння корабля.

За даними компанії, під час набору висоти корабель зіткнувся зі швидким позаштатним руйнуванням.

Starship – система космічного запуску багаторазового використання, що належить до надважких ракет-носіїв і розробляється американською компанією SpaceX для транспортування людей на Марс (і навіть далі) і повернення їх на Землю.

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що причиною аварії прототипу космічного корабля Starship міг стати витік рідкого кисневого палива, який спричинив підвищення тиску всередині корпусу:

«Окрім очевидної подвійної перевірки на наявність витоків, ми додамо до цього обсягу засоби пожежогасіння та, ймовірно, збільшимо площу вентиляційних отворів. Наразі нічого не говорить про перенесення наступного запуску на наступний місяць».

Нагадаємо, що перший супутник компанії Fergani Space, структури за участю турецького виробника безпілотних літальних апаратів Baykar, було запущено у космос ракетою компанії SpaceX. Запуск здійснено з бази Ванденберг у США. Супутник відправлений до космосу в рамках місії Transporter-12.

Як повідомлялося, обмежена кількість космодромів у США загрожує країні формуванням заторів щодо запусків.

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Теги: SpaceX Ілон Маск космос вибух ракета

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