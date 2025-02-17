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До Землі наближається астероїд 2024 YR4: чи є можливість зіткнення

Валерія Димчук
glavcom.ua
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Астероїд видимий з Землі кожні чотири роки
фото: ESA

Астероїд сягає розмірів великої будівлі, його ширина – від 40 до 90 метрів

Нещодавно відкритий астероїд 2024 YR4 має приблизно 2% шансів зіткнутися із Землею у 2032 році. Незважаючи на низьку ймовірність удару, астрономи уважно стежать за його траєкторією, щоб отримати точніші дані. Про це пише CNN.

Оцінюється, що астероїд має ширину від 40 до 90 метрів. «Діапазон розмірів можна порівняти з розміром великої будівлі», – сказав доктор Пол Чодас, менеджер Центру вивчення навколоземних об’єктів (CNEOS) у NASA. Розуміння точного розміру астероїда може допомогти астрономам оцінити ризики, які можуть виникнути у разі зіткнення 2024 YR4 із Землею.

Астероїди такого розміру стикаються з Землею кожні кілька тисяч років і можуть завдати серйозної шкоди окремим регіонам. Так, у 1908 році 30-метровий астероїд врізався в річку Підкам’яна Тунгуска у Сибірі. Падіння астероїда знищило ліси на площі 2150 кв. км.

А в 2013 році астероїд завширшки 20 метрів увійшов в атмосферу Землі над Челябінськом. Він вибухнув у повітрі, вивільнивши в 20-30 разів більше енергії, ніж у першої атомної бомби, створивши яскравість, більшу за сонячну, виділяючи тепло, пошкодивши понад 7 тис. будівель і поранивши понад 1 тис. людей.

Наразі астероїд перебуває на відстані понад 48 млн км від Землі та віддаляється з часом.

Якщо астероїд 2024 YR4 зникне з поля зору до того, як вчені зможуть точно виключити ймовірність його зіткнення із Землею, він залишатиметься у списку потенційно небезпечних об'єктів. Астрономи зможуть знову спостерігати його лише у червні 2028 року. За даними Гавайського університету, астероїд наближається до Землі приблизно кожні чотири роки, але у 2028 році він не становитиме загрози.

Нагадаємо, китайська компанія почала продаж квитків на політ у відкритий космос, який планується на 2027 рік.

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Теги: космос наука астероїд

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