Революція в енергетиці: у Британії створили двигун на рідкому азоті

Однією з головних переваг двигуна на рідкому азоті є його екологічність

Перший у світі повітряний двигун на азоті змінює правила гри

Британські інженери запустили перший у світі двигун, що працює на рідкому азоті. Це прорив у сфері екологічного транспорту та енергетики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на EcoNews.

Компанія Dearman Engine успішно випробувала інноваційний рідинний повітряний двигун, який не виробляє шкідливих викидів. Він використовує рідкий азот як паливо: при нагріванні воно швидко розширюється, приводячи у рух поршні. Це робить технологію альтернативою традиційним двигунам внутрішнього згоряння, забезпечуючи значне скорочення викидів CO² та забруднюючих речовин.

Однією з головних переваг двигуна є його екологічність. Під час роботи він випускає в атмосферу лише чисте холодне повітря. Це робить його ідеальним рішенням для транспорту, що потребує системи клімат-контролю, зокрема рефрижераторних вантажівок та автобусів. За даними The Guardian, впровадження технології у Великій Британії дозволить скоротити річні викиди твердих частинок на 180 тонн та зменшити споживання дизельного пального на 1,3 мільярда літрів до 2025 року.

Ідея створення двигуна належить британському винахіднику Пітеру Дірману. Він почав експерименти у власному дворі у Хартфордширі, а його проривним рішенням стало використання антифризу для покращення ефективності поршневої камери. Попри початкові сумніви експертів, проєкт отримав підтримку індустрії та держави, що дозволило довести технологію до комерційної стадії.

Двигун Dearman може стати ключовою технологією у боротьбі зі змінами клімату та міським забрудненням. Його використання можливе не лише у транспорті, а й у сільському господарстві, логістиці та виробництві електроенергії. Компанія вже працює над тепловим гібридним двигуном, який зменшить використання дизеля в автобусах на 25%.

Якщо світ активно впроваджуватиме технології рідкого повітря, це може стати справжньою революцією в енергетичній сфері. І головне – чисте повітря стане не лише мрією, а реальністю.

Нагадаємо, що вчені Центру геологічних наук імені Гельмгольца виявили, що області всередині гірських хребтів, де глибокі мантійні породи залягають близько до поверхні, є перспективними місцями для виробництва природного водню.

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