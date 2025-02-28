OpenAI представила нову модель ШІ: що про неї відомо

Компанія OpenAI випустила нову версію своєї моделі штучного інтелекту GPT-4.5, яка краще розуміє запити користувачів

OpenAI випустила оновлену версію своєї мовної моделі – GPT-4.5, яка має підвищити якість текстового та програмного коду. Спочатку доступ до неї отримають вибрані користувачі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний блог компанії.

Зазначається, GPT-4.5 краще реагує на підказки, що робить її ефективнішою для написання текстів і кодування. Крім того, очікується, що ця версія допускатиме менше помилок порівняно з попередніми моделями.

Попередня версія GPT, яку всередині OpenAI називають Orion, наразі доступна лише обмеженому колу розробників та користувачам із підпискою на ChatGPT Pro.

Віцепрезидент із досліджень OpenAI Нік Райдер в інтерв'ю Bloomberg заявив, що нова модель має показати таке ж зростання продуктивності, як і під час переходу з GPT-3.5 на GPT-4 у 2023 році.

Водночас у процесі розробки Orion компанія зіткнулася з певними труднощами. Модель не завжди успішно справлялася із завданнями з програмування, яким її не навчали. Також OpenAI стикнулася з проблемою пошуку нових високоякісних даних для тренування ШІ, що є критично важливим для подальшого розвитку технології.

Раніше ми писали, що американська технологічна компанія OpenAI, яка створила чат-бот ChatGPT, планує у 2025 році завершити розробку першого власного чіпа для технологій штучного інтелекту. Про це пише агентство Reuters із посиланням на джерела.

За їхньою інформацією, таким чином корпорація прагне зменшити ступінь своєї залежності від компанії Nvidia у питанні постачання чіпів. Після завершення розробки OpenAI має намір запустити виробництво чіпів на заводах Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Так, за оцінками джерел агентства, компанія досягла прогресу на шляху до своєї мети організувати масове виробництво подібних чіпів у 2026 році.

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп оголосив про створення в країні компанії Stargate, яка інвестує $500 млрд у розвиток штучного інтелекту. У проекті візьмуть участь фірми OpenAI, SoftBank Group та Oracle. За словами американського лідера, це дозволить створити 100 тис. робочих місць.