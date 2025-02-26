Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Командувач Сил безпілотних систем розповів про результативний метод збиття «шахедів»

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Командувач Сил безпілотних систем розповів про результативний метод збиття «шахедів»
Командувач Сил безпілотних систем розповів, що Україна вже масштабує удари по об’єктах військової інфраструктури на території РФ
фото: YES

«Кожна наша операція – це момент врахування різноманітних розвідданих»

Українські військові почали збивати російські ударні безпілотники Shahed FPV-дронами – уже є перші результати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю Liga.net командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського.

За його словами, на кожен крок українських військових противник відповідає чимось асиметричним.

«Наприклад, коли з Росії на нас полетіли «шахеди», ми оперативно створили тисячі мобільних вогневих груп, які показали високу ефективність. Росіяни подивилися, що безрезультатно працюють. І почали змінювати тактику, почали вдосконалювати, змінювати висоти. Ми перейшли до чого? Зараз ми починаємо збивати «шахеди» FPV-дронами. І це вже дає реальні результати», – розповів Сухаревський.

Командувач пояснив, що далі починається постійна технологічна гонитва.

«Кожна наша операція – це момент врахування різноманітних розвідданих: що стосується РЕБу, що стосується їхньої ППО, що стосується захищеності об'єктивної, пасивного захисту. Наприклад, обшивки аеродромів, закопування літаків або цистерн. Тому планування – наше все. Без цього ніяк», – заявив Сухаревський.

Також командувач Сил безпілотних систем розповів, що Україна вже масштабує удари по об’єктах військової інфраструктури на території РФ, однак, вказує він, для цього потрібно достатньо грошей та технологій.

Нагадаємо, в Україні невдовзі з’явиться можливість збивати російські ударні дрони типу «Шахед» за допомогою лазерних технологій, і це буде зброя українського виробництва. Про це сказав командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський в інтерв’ю на ютуб-каналі Pressing.

Говорячи про зброю під назвою «Тризуб», про яку стало відомо наприкінці 2024 року, командувач наголосив, що «ми змогли це зробити буквально за декілька місяців».

Він пояснив, що це «робоча штука», яка «пропалює метал» і «збиває літаки зараз уже на випробуваннях». Військовий додав, що скоро поряд із мобільними вогневими групами, «які, як усі звикли, з кулеметами і тепловізорами збивають «шахіди», «буде така сама машина, тільки вже з лазером».

Також Сирський назвав найефективніші безпілотники в українській армії.

Читайте також:

Теги: зброя військові гонитва Україна росіяни Вадим Сухаревський дрон технології

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переважна більшість випадків самовільного залишення військової частини відбувається не на фронті
Останні дні на повернення із СЗЧ. Скільки військових вирішили поновитися на службу
Сьогодні, 15:11
Україні слід переглянути механізм газового ПСО, щоб створити сприятливі умови для імпорту газу не лише «Нафтогазом», а й приватними компаніями, вважає експерт
Перегляд газового ПСО і реформи ринку критично важливі для стабільності енергосистеми – аналітик
Вчора, 13:22
Радіаційний фон у Чорнобилі станом на 8:00 20 лютого перебуває на рівні 18 мкР/год
Радіаційний фон у Чорнобилі не перевищує норму: дані моніторингу
20 лютого, 12:29
Ворожі дроні атакували столицю
У Голосіївському районі столиці впали уламки ворожого безпілотника
19 лютого, 23:06
10 лютого – Всесвітній день зернобобових
10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та прикмети
10 лютого, 00:05
Колишні ув’язнені дуже вмотивовані та не бояться воювати
Командир батальйону «Алькатрас» розповів, як у Донецькій області воюють колишні ув’язнені
6 лютого, 11:40
Антон Спіцин загинув у бою за Україну
На фронті загинув командир «Гострих Картузів» Антон Спіцин
3 лютого, 18:27
Згідно з планом, який нібито пропонував колишній головнокомандувач, спершу треба було стабілізувати лінію фронту на Донбасі
Залужний пропонував наступати на Білгород: радник ексголовкома розповів подробиці
2 лютого, 14:31
Даяна Ястремська
Ястремська здолала екстретю ракетку та вийшла до півфіналу WTA 500 (відео)
31 сiчня, 16:34

Суспільство

Андрія Гнатова звільнено з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ
Андрія Гнатова звільнено з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ
Зеленський присвоїв парамедикині Ірині Цибух звання Героя України посмертно
Зеленський присвоїв парамедикині Ірині Цибух звання Героя України посмертно
Як повернутися із СЗЧ за спрощеним алгоритмом: роз'яснення Міноборони
Як повернутися із СЗЧ за спрощеним алгоритмом: роз'яснення Міноборони
Командувач Сил безпілотних систем розповів про результативний метод збиття «шахедів»
Командувач Сил безпілотних систем розповів про результативний метод збиття «шахедів»
Доктор геологічних наук пояснив, чому Трампу не треба розраховувати на український літій
Доктор геологічних наук пояснив, чому Трампу не треба розраховувати на український літій
Українці отримуватимуть 1 млн грн за повернення з-за кордону? ЦПД прояснив ситуацію
Українці отримуватимуть 1 млн грн за повернення з-за кордону? ЦПД прояснив ситуацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 лютого 2025
17K
Шуфрич із СІЗО звернувся до Стефанчука з несподіваним проханням
12K
Чому Путін радісно закрутив хвостом перед Трампом
7427
Будівництво фортифікацій доручено… працівниці суші-ресторану. Хто заробив на обороні Харкова
7421
У Києві лунають вибухи та працює ППО

Новини

Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Сьогодні, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
Вчора, 06:42
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 лютого, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
24 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua