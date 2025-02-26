Командувач Сил безпілотних систем розповів про результативний метод збиття «шахедів»

Командувач Сил безпілотних систем розповів, що Україна вже масштабує удари по об’єктах військової інфраструктури на території РФ

«Кожна наша операція – це момент врахування різноманітних розвідданих»

Українські військові почали збивати російські ударні безпілотники Shahed FPV-дронами – уже є перші результати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю Liga.net командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського.

За його словами, на кожен крок українських військових противник відповідає чимось асиметричним.

«Наприклад, коли з Росії на нас полетіли «шахеди», ми оперативно створили тисячі мобільних вогневих груп, які показали високу ефективність. Росіяни подивилися, що безрезультатно працюють. І почали змінювати тактику, почали вдосконалювати, змінювати висоти. Ми перейшли до чого? Зараз ми починаємо збивати «шахеди» FPV-дронами. І це вже дає реальні результати», – розповів Сухаревський.

Командувач пояснив, що далі починається постійна технологічна гонитва.

«Кожна наша операція – це момент врахування різноманітних розвідданих: що стосується РЕБу, що стосується їхньої ППО, що стосується захищеності об'єктивної, пасивного захисту. Наприклад, обшивки аеродромів, закопування літаків або цистерн. Тому планування – наше все. Без цього ніяк», – заявив Сухаревський.

Також командувач Сил безпілотних систем розповів, що Україна вже масштабує удари по об’єктах військової інфраструктури на території РФ, однак, вказує він, для цього потрібно достатньо грошей та технологій.

Нагадаємо, в Україні невдовзі з’явиться можливість збивати російські ударні дрони типу «Шахед» за допомогою лазерних технологій, і це буде зброя українського виробництва. Про це сказав командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський в інтерв’ю на ютуб-каналі Pressing.

Говорячи про зброю під назвою «Тризуб», про яку стало відомо наприкінці 2024 року, командувач наголосив, що «ми змогли це зробити буквально за декілька місяців».

Він пояснив, що це «робоча штука», яка «пропалює метал» і «збиває літаки зараз уже на випробуваннях». Військовий додав, що скоро поряд із мобільними вогневими групами, «які, як усі звикли, з кулеметами і тепловізорами збивають «шахіди», «буде така сама машина, тільки вже з лазером».

Також Сирський назвав найефективніші безпілотники в українській армії.