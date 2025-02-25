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Російський гурт висміяв диктатора Путіна в новому кліпі (відео)

Катерина Чернишова
glavcom.ua
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Гурт «Ногу Свело!» випустив кліп-карикатуру на режим Путіна в день річниці повномасштабного вторгнення
скріншот з відео: Youtube/Nogu Svelo!

Моторошне відео створене за допомогою штучного інтелекту

Музичний рок-гурт із РФ «Ногу свело!» презентував кліп на нову пісню «Формы Жизни». У ньому перед глядачем постає іронічна карикатура на сучасний російський режим та суть Z-патріотів. Увесь кліп був створений за допомогою штучного інтелекту та представлений з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Лідер гурту Максим Покровський підкреслив, що така дата була обрана невипадково. Оскільки колектив підтримує Україну у війні та вважає, що наша держава заслуговує на беззаперечну перемогу. 

Лідер гурту Максим Покровський повідомив про новий кліп на підтримку України у війні
Лідер гурту Максим Покровський повідомив про новий кліп на підтримку України у війні
скріншот: instagram/max_pokrovskiy

«Три роки жаху, руйнувань, болю та відчаю... Рано-вранці, о 6 ранку, у низці країн пролунала наша нова пісня «Форми життя». Було б краще, якби по всіх екранах Росії водночас транслювали «Лебедине озеро»... Ваші руки в крові і ви ніколи не відмиєтеся, ви представляєте ту форму життя, до якої ми не хочемо мати жодного відношення», – написав музикант у своєму Instagram.

У новому кліпі артистів зображено ведмедів, які танцюють на фоні великих ракет. А також показали Путіна у червоних плавках та з короною на голові. На кадрах він виступає на сцені з пацюками. Крім того, диктатора зобразили і в ролі шаленого вченого, який перетворює піддослідних на мутантів та вводить їм ін`єкцію під назвою «Z». Ця літера є символом російської пропаганди, якою окупанти позначають свою військову техніку.

Раніше «Главком» писав, що скандальний представник Естонії на «Євробаченні-2025» заспівав про мир Києва та Москви Зокрема, у рядках репери заявили, що «хочуть миру» і виявили неочікуване бажання «полетіти до Києва і поїхати до Москви».

Тим часом російські боти атакували сторінки Jerry Heil, через що співачці довелося видалити Instagram. Вона презентувала новий трек, але росіяни вирішили завадити просуванню цією пісні.

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Теги: росія штучний інтелект музика музикант 24 лютого відео пісня окупанти

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