Трамп проінформував Зеленського про деталі розмови із Путіним

Зеленський: Президент Трамп поінформував мене про те, що йому сказав Путін

Зеленський: Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом із нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження новий санкцій РНБО та перемовин із Трампом.

«Довгий і непростий сьогодні день. Щойно провів засідання РНБО – рішення ухвалене й буде опубліковане завтра. Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, – кожен повинен відповідати», – заявив гарант.

За словами президента, «мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців».

Також Зеленський назвав розмову із Трампом «хорошою і детальною».

«Я вдячний Президенту за щирий інтерес до наших спільних можливостей, до того, як ми можемо разом наблизити справжній мир. Ми обговорили багато нюансів – дипломатичних, військових, економічних, і Президент Трамп поінформував мене про те, що йому сказав Путін. Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом із нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру», – наголосив очільник держави.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 12 лютого. Про це Трамп повідомив у Truth Social.

Так, президенти країн обговорили Україну та Близький схід.

«Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем. Ми обидва розмірковували про велику історію наших народів і про те, що ми так успішно воювали разом у Другій світовій війні, пам'ятаючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили так багато! Кожен з нас говорив про сильні сторони наших народів і про велику користь, яку ми колись матимемо від спільної роботи», – йдеться у дописі.

Трамп заявив, що вони «домовилися працювати разом, дуже тісно, в тому числі відвідувати країни один одного». За його словами, команди країн «негайно розпочнуть переговори».

Потім президент України Володимир Зеленський підтвердив розмову із президентом США Дональдом Трампом. Про це йдеться на офіційних ресурсах глави держави.

«Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом», – йдеться у повідомленні.