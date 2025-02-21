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В Італії може з'явитись альтернатива супутниковій системі Starlink

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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В Італії може з'явитись альтернатива супутниковій системі Starlink
Італія вирішила спробувати зробити власний Starlink
фото із відкритих джерел

Італія працює над створенням національної системи низькоорбітальних супутників, аби забезпечувати зашифрований зв'язок між італійськими чиновниками

Італія планує розробити власну систему низькоорбітальних супутників для урядового зв'язку як альтернативу інфраструктурі, яку пропонує Ілон Маск. Про це заявив міністр промисловості країни Адольфо Урсо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  Reuters.

Уряд Італії на чолі з прем'єр-міністром Джорджією Мелоні раніше розглядав можливість використання супутників Starlink, розроблених компанією SpaceX, для забезпечення зашифрованого зв'язку між італійськими чиновниками, які працюють у зонах ризику. Однак ця можливість зазнала різкої критики з боку опозиції, яка заперечувала можливість укладання контракту у галузі національної безпеки з іноземною організацією, що належить американському підприємцю, який має прямі зв'язки з адміністрацією США.

«Ми вже працюємо над створенням національної системи низькоорбітальних супутників, розробленої незалежно, із залученням основних національних гравців», – заявив Адольфо Урсо в Палаті депутатів.

Урсо, член правої партії Fratelli d'Italia на чолі з Мелоні, підкреслив, що така система стане конкурентоспроможною альтернативою інфраструктурі, яку надають глобальні оператори, включаючи Starlink.

Міністр промисловості не назвав точних термінів розробки проекту та не уточнив, які компанії у ньому беруть участь, але згадав, що Італійське космічне агентство проведе техніко-економічне обґрунтування. У Ілона Маска тісні стосунки з Джорджією Мелоні, і минулого місяця він заявив, що готовий запропонувати послуги Starlink в Італії. Проте міністр оборони Гвідо Кросетто спростував існування формалізованої угоди між сторонами.

Зараз Starlink управляє мережею з 6700 активних супутників на низькій навколоземній орбіті та відіграє найважливішу роль у забезпеченні безпечного інтернету та зв'язку по всьому світу.

За даними джерела, цитованого Reuters, Італія розглядала можливість укладання п'ятирічної угоди зі Starlink вартістю 1,5 млрд євро.

Нагадаємо, підтримка Starlink вже підтверджена для деяких телефонів Samsung Galaxy, а тепер вона поширюється і на інші пристрої, як Google Pixel 9 Pro і Pixel 9 Pro XL.

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Теги: Італія Ілон Маск SpaceX послуги технології Starlink

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