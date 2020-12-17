Стала відома головна особливість iPhone 13

Новий дисплей стане головною особливістю запланованих на 2021 рік iPhone 13

Нові смартфони Apple отримають екран з високою частотою відображення картинки.

Про це з посиланням на джерела повідомляє корейське видання The Elec.

Інсайдери повідомили, що в 2021 році американська компанія планує закупити OLED-екрани нового зразка. Вони будуть створені на базі панелей на основі низькотемпературного полікристалічного оксиду (LTPO).

Дана технологія необхідна, щоб екрани пристроїв підтримували відображення частоти до 120 герц. Фахівці припустили, що новий дисплей стане головною особливістю запланованих на 2021 рік iPhone 13.

Джерела в Samsung Display повідомили, що корейська компанія планує поставити Apple від 160 до 180 мільйонів одиниць дисплеїв, частина з яких буде базуватися на технології LTPO. Також в конкурсі візьмуть участь південнокорейська LG Display і китайська BOE Technology Group.

Очікується, що частка останніх постачальників буде істотно нижче, ніж у Samsung, в зв'язку з тим, що у Apple були претензії до якості продукції партнерів.

Зокрема, BOE Technology Group розраховує отримати замовлення на виробництво 20 мільйонів панелей, проте для цього компанії доведеться повторно подати заявку в першій половині 2021 року. Раніше Apple двічі відмовляла китайському постачальнику через брак продукції.

Також інсайдери розповіли, що Apple планує оснастити дисплеями на базі LTPO лише частину смартфонів. Нові екрани з підтримкою частоти відновлення 120 герц матимуть лише топові апарати серії – імовірно, iPhone 13 Pro і 13 Pro Max.

Актуальні смартфони Apple підтримують стандартну частоту оновлення екрану, яка складає 60 герц. Світові виробники часто комплектують найдорожчі смартфони більш передовими дисплеями – з частотою 90, 120 або 140 герц. З чуток, екрани з частотою 120 герц повинні отримати наступні флагманські смартфони Xiaomi.