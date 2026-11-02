Росіяни зламали застосунок «Повітряна тривога». Ігнат розповів про наслідки кібератаки

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російська хакерська атака на застосунок «Повітряна тривога» не вплинула на роботу Сил оборони України

Після втручання російських хакерів українці отримували повідомлення про нібито хімічну загрозу та вуличні бої в Києві

Російські хакери атакували застосунок «Повітряна тривога», через що користувачі почали отримувати неправдиві повідомлення про небезпеку. Водночас кібератака жодним чином не вплинула на роботу Сил оборони України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, попри втручання російських хакерів у роботу застосунку, Повітряні сили та інші складові Сил безпеки й оборони продовжували виконувати свої завдання у штатному режимі.

«Чи вплинуло це (хакерська атака - ред.) на роботу Сил оборони? Звісно, ні. Повітряні сили та всі складові Сил безпеки й оборони працювали у штатному режимі», – заявив речник.

Він пояснив, що застосунок «Повітряна тривога» є лише додатковим інструментом інформування населення про загрози. Сервіс не належить Повітряним силам, однак військові передають для нього перевірені дані про переміщення повітряних цілей, зокрема безпілотників, реактивних дронів та крилатих ракет.

Водночас оперативне сповіщення про балістичні загрози є складнішим через високу швидкість таких цілей. Тому військові намагаються максимально швидко поширювати відповідну інформацію через власні офіційні канали.

Ігнат підтвердив, що російські хакери здійснили атаку на застосунок у ніч проти 2 листопада. Після втручання в його роботу почали з'являтися повідомлення з очевидними ознаками кібератаки.

«Сьогодні вночі росіяни дійсно атакували цей застосунок. З’явилися повідомлення з очевидними ознаками хакерської атаки. Наразі роботу відновлюють: до цього залучені команда застосунку та Мінцифри. Думаю, найближчим часом її вдасться налагодити», – розповів речник.

За його словами, відновленням стабільної роботи сервісу займаються розробники застосунку спільно з Міністерством цифрової трансформації України. Водночас військові системи оповіщення продовжують функціонувати незалежно від роботи цивільного застосунку.

Ігнат наголосив, що «Повітряна тривога» та система оповіщення населення, яку забезпечують державні органи, не є одним і тим самим механізмом. За доведення інформації про небезпеку до громадян відповідають Державна служба України з надзвичайних ситуацій та органи цивільного захисту.

Повітряні сили, зі свого боку, продовжують оперативно інформувати населення про повітряні загрози через офіційні сторінки в соціальних мережах та месенджерах, зокрема Telegram, Viber і WhatsApp. «Ми намагаємося якомога швидше повідомляти про загрози, особливо про балістичні та ракетні удари», – додав Ігнат.

Нагадаємо, ввечері 1 листопада в роботі застосунку «Повітряна тривога» виникли масштабні збої. На сайті сервісу відображалася повітряна тривога на всій території України. Крім того, користувачі побачили повідомлення про нібито хімічну загрозу та вуличні бої в Києві.