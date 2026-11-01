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Російська армія зірвала всі поєдинки неділі в Прем'єр-лізі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Російська армія зірвала всі поєдинки неділі в Прем'єр-лізі
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фото: ФК «Колос»

Заплановані зустрічі так і не стартували через повітряну загрозу

Українська Прем'єр-ліга перенесла на невизначений термін матч між ковалівським «Колосом» і житомирським «Полісся» у рамках 11-го туру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Поєдинок мав стартувати на Київщині о 13:00 неділі. Однак, через тривалу повітряну тривогу команди так і не вийшли на поле. Жовтий рівень загрози тримається в регіоні з обідньої пори суботи.

Раніше УПЛ перенесла недограний матч між київським «Лівим Берегом» і чернівецькою «Буковиною», а також повне протистояння черкаського ЛНЗ і «Харкова». Перший поєдинок розпочався учора та був перерваний після першого тайму. Проте, зіграти другу 45-хвилинку 1 листопада суперникам не вдалося.

Тепер дирекція УПЛ шукатиме нові дати для зірваних матчів. За 11 турів назбиралося уже сім таких поєдинків. На понеділок, 2 листопада, заплановані ще три протистояння.

До слова, донецький «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» з Києва в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.

Нагадаємо, раніше «Лівий Берег» програв «Вересу» з Рівного в 1/8 фіналу Кубка України. Долю поєдинку вирішив один забитий м'яч. Переможний гол оформив вінгер Веслі.

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Теги: футбол тривога УПЛ ФК «Колос» (Ковалівка) ФК «Полісся»

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