Білий дім розробив план на випадок перемоги демократів – Reuters

Адміністрація Дональда Трампа знайшла можливості для реалізації президентської програми без підтримки Конгресу

Адміністрація президента США Дональда Трампа протягом кількох місяців розробляла стратегію управління країною в обхід Конгресу на випадок перемоги демократів на проміжних виборах 3 листопада. Представники Білого дому вивчають можливості використання президентських повноважень для реалізації ключових політичних ініціатив без схвалення законодавців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами представника Білого дому та двох джерел, обізнаних із ситуацією, команда американського президента заздалегідь почала готуватися до можливого переходу Конгресу під контроль Демократичної партії. Посадовці розробляють механізми, які дозволять Трампу продовжувати реалізацію своєї політичної програми навіть за відсутності підтримки більшості законодавців.

Паралельно адміністрація готується до можливих розслідувань своєї діяльності, які демократи зможуть ініціювати після здобуття контролю над Конгресом.

За інформацією Reuters, високопосадовці Білого дому ще з квітня співпрацюють із юридичною службою президентської адміністрації. Вони визначають, які рішення глава держави зможе ухвалювати самостійно у сферах імміграційної політики, митних тарифів, вартості житла та федеральних бюджетних витрат.

Особливу увагу приділяють юридичному обґрунтуванню майбутніх рішень. Зокрема, радник Білого дому Вілл Шарф та його команда вивчають межі президентських повноважень, можливості їх застосування та способи захисту відповідних рішень у судах.

Одне з джерел Reuters розповіло, що команда Шарфа аналізує, «що Трамп може законно зробити самостійно, де він може вийти за межі своїх повноважень і як захистити ці рішення в суді».

Як зазначає агентство, підготовка такої стратегії демонструє особливості політичної ситуації напередодні проміжних виборів. У разі перемоги демократи отримають можливість блокувати законодавчі ініціативи президента, обмежувати фінансування окремих напрямів його політики та розпочинати розслідування діяльності адміністрації.

Водночас навіть за такого сценарію Трамп збереже широкі виконавчі повноваження у сферах міжнародної торгівлі, зовнішньої політики та управління федеральними відомствами. Ці інструменти американський президент уже активно використовував протягом свого другого терміну.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги демократів на проміжних виборах до Конгресу може стати «містером вето» та блокувати законопроєкти політичних опонентів. Американський лідер припустив, що після кількох місяців протистояння демократи будуть змушені шукати домовленостей із Білим домом.