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У Китаї людиноподібного робота зарахували до університету

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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У Китаї людиноподібного робота зарахували до університету
У Китаї навчатиметься перший у світі робот-аспірант
колаж: scmp.com

Сам робот називає себе «ШІ-митцем»

Перший у Китаї людиноподібний робот був прийнятий до аспірантури Шанхайської театральної академії, що викликало сенсацію у соціальних мережах. Про це пише South China Morning Post, передає «Главком».

Робот на ім’я Сюеба 01 (Xueba 01), розроблений Університетом науки і техніки Шанхаю спільно з DroidUp Robotics, тепер офіційно є аспірантом.

Ім’я робота – «Сюеба» – є популярним китайським сленговим словом для позначення відмінника, відомого своїми високими оцінками та глибокими знаннями. Гуманоїд виглядає як «вродливий дорослий чоловік» зростом 1,75 м, має силіконову шкіру, що дозволяє відтворювати деталізовані вирази обличчя, і спілкується з людьми мандаринською мовою. Раніше його попередня версія посіла третє місце в першому у світі напівмарафоні серед гуманоїдів.

Xueba 01 спілкується з людьми китайською мовою і може робити детальні вирази обличчя
Xueba 01 спілкується з людьми китайською мовою і може робити детальні вирази обличчя
фото: Handout

27 липня під час Всесвітньої конференції зі штучного інтелекту Шанхайська театральна академія офіційно зарахувала Сюеба 01 до своєї чотирирічної аспірантури за спеціальністю «Драма та кіно» з фокусом на традиційній китайській опері. Робот отримав віртуальний студентський квиток, а його науковим керівником став відомий митець та професор Ян Цинцин.

Сюеба 01 відвідуватиме заняття, репетируватиме оперні партії разом з іншими аспірантами та наприкінці навчання має написати й захистити дисертацію. Професор Ян розповів, що робот вивчатиме такі дисципліни, як сценічна гра, сценарна майстерність та сценографія, а також технічні аспекти, зокрема керування рухом та генерацію мови. За словами професора, коли Сюеба 01 імітував культовий жест оперної легенди Мей Ланьфана, студенти-люди інстинктивно почали його копіювати. 

«Коли Сюеба 01 взаємодіє з однокурсниками, це не зустріч холодної машини з людьми, а естетичний обмін між видами», – зазначив Ян.

Менторами Xueba 01 є відомий шанхайський художник та професор Ян Цінцін
Менторами Xueba 01 є відомий шанхайський художник та професор Ян Цінцін
фото: Handout

Сам робот називає себе «ШІ-митцем» і каже, що сподівається знайти друзів, обговорювати сценарії та навіть вмикати заспокійливий білий шум, коли його однокурсники сумуватимуть.

Однак не всі поділяють цей оптимізм. Історія викликала бурхливі дебати в соціальних мережах. 

«Китайській опері потрібні багаті емоції та унікальний голос. Чи зможе робот впоратися з цим?» – написав один зі студентів академії. Інші критики зазначали, що мистецтво потребує життєвого досвіду, а також висловлювали занепокоєння, чи не забирає робот ресурси, призначені для реальних студентів, чия стипендія є вкрай низькою.

Xueba 01 скромно відповів своїм критикам, заявивши, що якщо він не складе курс, його систему та дані можна «видалити»
Xueba 01 скромно відповів своїм критикам, заявивши, що якщо він не складе курс, його систему та дані можна «видалити»
фото: Handout

На критику Сюеба 01 відреагував з гумором: «Якщо я не зможу закінчити навчання, мою систему та дані можуть видалити. Професор Ян сказав, що в такому разі мене подарують музею. Це теж звучить непогано. Принаймні, я стану частиною історії мистецтва!».

Таким чином, зарахування робота до аспірантури стало не просто новиною, а важливим експериментом у взаєминах людини та машини, що змушує суспільство замислитися над природою творчості та майбутнім навчання пліч-о-пліч зі штучним інтелектом.

Раніше «Главком» повідомляв, що відвідуваність новинних сайтів через ChatGPT зростає, але цього замало, щоб компенсувати падіння переходів з Google. Користувачі все частіше читають новини прямо в ШІ чи у відповідях на пошукові запити, не переходячи на сайти. 

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Теги: студенти навчання штучний інтелект Китай робототехніка

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