ChatGPT забирає читачів у Google: що буде з новинами?

Кількість новинних запитів у ChatGPT зросла на 212%

Відвідуваність новинних сайтів через ChatGPT зростає, але цього замало, щоб компенсувати падіння переходів з Google. Користувачі все частіше читають новини прямо в ШІ чи у відповідях на пошукові запити, не переходячи на сайти. Про це пише видання TechCrunch, передає «Главком».

Видання із посиланням на дані компанії Similarweb повідомляє, що від травня 2024 року кількість пошукових запитів, які не призводять до переходу на сайт, зросла з 56% до 69%. Водночас загальний трафік на новинні ресурси знизився. Раніше він складав понад 2,3 млрд. Наразі ж ця цифра сягає менш ніж 1,7 млрд відвідувань.

Кількість новинних запитів у ChatGPT зросла на 212%, а переходи з нього на новинні сайти збільшилися з менш ніж 1 мільйона до понад 25 млн протягом року. Найбільше виграли ресурси Reuters, NY Post та Business Insider. А от The New York Times, попри популярність, зафіксувала лише скромне зростання.

Трафік з ChatGPT на новинні сайти фото: Similarweb

Найбільше людей цікавлять новини про фінанси, фондові ринки, спорт, політику й економіку. Але й цього трафіку недостатньо, щоб компенсувати втрати через падіння органічного пошуку.

Щоб допомогти медіа, Google запропонувала нову функцію Offerwall. Вона дозволяє новинним сайтам заробляти не лише на рекламі, а й через мікроплатежі чи підписки.

До слова, тепер на складах Amazon працюватиме більше роботів, аніж людей. Компанія Amazon продовжує замінювати роботами людей, особливо на рутинних процесах. Зокрема вона оголосила про два важливі досягнення: розгортання свого мільйонного робота і запуск нової фундаментальної моделі генеративного штучного інтелекту під назвою DeepFleet.