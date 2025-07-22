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Найважливіші професійні навички у 2025 році: інфографіка

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Найважливіші професійні навички у 2025 році: інфографіка
Ринок праці швидко розвивається і на перший план виходять інші навички працівників
фото: delovoymir.biz

Аналітичне мислення 69% роботодавців називають «основною навичкою»

Ринок праці стрімко розвивається, і разом із ним змінюються навички, які роботодавці цінують найбільше. Оскільки автоматизація, штучний інтелект і віддалена робота змінюють сучасну діяльність людей, компанії шукають фахівців, здатних адаптуватися та досягати успіху. Про це повідомляє «Главком»  із посиланням на Visual Capitalist.

У наведеній нижче інфографіці виділено найважливіші професійні навички, що базуються на даних доповіді Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) «Майбутнє робочих місць 2025». Рейтинг складено на основі 1043 відгуків міжнародних компаній, у яких працюють у сукупності понад 14,1 млн людей.

Найважливіші професійні навички у 2025 році: інфографіка фото 1

На вершині рейтингу – аналітичне мислення, яке 69% роботодавців називають «основною навичкою». Ця навичка підкреслює зростаючий попит на людей, здатних вирішувати складні завдання, інтерпретувати дані та приймати обґрунтовані рішення в умовах невизначеності. У зв'язку зі швидкою цифровою трансформацією роботодавці роблять ставку на когнітивні здібності та критичне мислення.

Гнучкість, універсальність та здатність до змін займають місце трохи нижче аналітичного мислення (67%). Лідерські якості та суспільний вплив (61%) посіли третє місце, творче мислення (57%) розташувалося на четвертому рядку рейтингу, а замикає п'ятірку лідерів мотивація та самосвідомість (52%).

Технологічна грамотність (51%), допитливість і постійне навчання (50%) підкреслюють готовність до змін у світі, що швидко змінюється.

Штучний інтелект та великий обсяг аналізу даних (45%) також потрапили у верхню половину списку, що свідчить про перехід до цифрової доби. Тим часом такі традиційні навички, як читання, письмо та математика (21%), оцінюються набагато нижче, що відображає зростаючу значущість технологічних можливостей людей.

Нагадаємо, в Україні за перше півріччя 2025 року найбільша кількість вакансій на працівників сфери обслуговування та надання послуг, спеціалістів зі спеціальними вміннями та знаннями, фахівців з вищою освітою, некваліфікованих робітників. Найбільшу нестачу роботодавці зараз відчувають серед спеціалістів зі спеціальними вміннями та фахівців з вищою освітою. 

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Теги: рейтинг навчання штучний інтелект робота праця

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