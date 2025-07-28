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Україна отримає десятки тисяч систем зі штучним інтелектом для дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна отримає десятки тисяч систем зі штучним інтелектом для дронів
Auterion отримала від Пентагону контракт на поставки систем вартістю приблизно $50 млн
фото з відкритих джерел

Системи можуть відстежувати рухому ціль на відстані до одного кілометра

Американсько-німецька компанія Auterion відправить Україні 33 тис. своїх ударних систем зі штучним інтелектом для безпілотників до кінця року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головного виконавчого директора Auterion Лоренц Маєр у коментарі Financial Times.

Україна використовує програмне забезпечення Auterion у безпілотниках, але нова угода «вдесятеро масштабніша». Ударні системи Auterion складаються з мініатюрних комп’ютерів Skynode, які працюють на програмному забезпеченні компанії та включають камеру і радіо. Вони можуть перетворити дрони з ручним керуванням на «системи зброї на базі штучного інтелекту», які не вдасться заглушити. До того ж вони можуть відстежувати рухому ціль на відстані до одного кілометра.

Auterion отримала від Пентагону контракт на поставки систем вартістю приблизно $50 млн. «У них [в України] чудово розвинена дронова індустрія. Ми хочемо додати те, чого в них поки немає, – технології, орієнтовані на програмно-керовану війну», – каже виконавчий директор Auterion.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україні для виробництва дронів-перехоплювачів потрібно $6 млрд. Виробництво дронів-перехоплювачів вже почалося.

Як повідомлялося, українські фахівці розробили дрони-перехоплювачі, аби захистити енергосистему від російських ударів. За словами українського лідера, особливо важливою ціллю для ворога залишається енергетика. Як тільки немає профіциту енергетики в Україні збільшується кількість ударів дронами та ракетами по енергетичній інфраструктурі.

До слова, данська компанія Terma, що є одним з провідних європейських постачальників винищувачів п'ятого покоління F-35, розпочинає партнерство з українською компанією Odd Systems для розробки доступної системи протиповітряної оборони, призначеної для перехоплення ворожих безпілотників.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України у розділі «Компоненти у зброї» порталу «War&Sanctions» опублікувало детальний аналіз складових нового безпілотного літального апарату, який Росія використовує як розвідник та фальш-ціль. Цей апарат застосовується для виявлення позицій української протиповітряної оборони та її перевантаження. За окремими даними, він також може нести бойову частину вагою до 15 кг.

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Теги: безпілотник штучний інтелект військова допомога

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