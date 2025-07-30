Міністр фінансів США дав Китаю два попередження

Міністр каже, що подальші поставки до Росії товарів подвійного призначення негативно позначаться на відносинах Китаю з Європою

Бессент попередив Китай про запровадження високих мит, якщо Пекін продовжить імпортувати російську нафту

Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив китайських чиновників про те, що продовження закупівель підсанкційної російської нафти можуть призвести до запровадження тарифів через законопроєкт в Конгресі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Бессент зазначив, що законопроєкт в Конгресі США дозволяє Трампу стягувати тарифи до 500% з країн, що купують санкційну російську нафту. Це може спонукати союзників США вдатися до подібних кроків, щоб скоротити російські енергетичні надходження. «Тож я думаю, що кожен, хто купує російську нафту, що перебуває під санкціями, має бути готовий до цього», – пояснив він.

За словами міністра США, китайські чиновники відповіли, що Китай є суверенною державою з енергетичними потребами, і закупівлі нафти будуть здійснюватися на основі внутрішньої політики країни. «Китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не хочемо перешкоджати їхньому суверенітету, тому вони хотіли б платити 100% мито», – каже Бессент.

Американський міністр висловив невдоволення продовженням закупівель Китаєм санкційної іранської нафти, а також продажем Росії технологічних товарів подвійного призначення на суму понад $15 млрд. Він попередив китайського віцепрем'єра Хе Ліфена, що подальший продаж Пекіном товарів до Москви, які використовуються для виробництва зброї, зашкодить його зусиллям щодо зміцнення торговельних зв'язків з Європою. «Я вказав їм, що це дуже шкодить їхньому іміджу в Європі, оскільки вони сприяють війні на європейському кордоні», – додав чиновник.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не шукає можливості якнайшвидше провести зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном, але вже отримав запрошення відвідати Китай.

Також Дональд Трамп повідомив, що дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. В іншому разі, за словами американського лідера, США запровадять мита та інші обмежувальні заходи. Водночас Трамп висловив сумнів, що це зможе зупинити Росію, оскільки вона, на його думку, налаштована на продовження війни.

До слова, Кремль повідомив, що «взяв до відома» заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про зменшення терміну для досягнення перемир'я між РФ та Україною.