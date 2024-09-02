Туреччина провела бойовий політ нового безпілотника Anka-3 (відео)

Під час польоту БПЛА Anka-3 ніс під лівим крилом один боєкомплект із лазерним та GPS-наведенням на ціль

У Туреччині відбулося бойове випробування нового безпілотного літального апарату Anka-3. Ударний дрон здійснив перший політ з боєприпасами.

Під час польоту БПЛА ANKA-3 ніс під лівим крилом один боєкомплект із лазерним та GPS-наведенням на ціль. Про це пише портал SavunmaSanayiST.

Бойовий дрон Anka-3, розроблений компанією Türk Havacilik ve Uzay Sanayii (TUSAS), виконав уже безліч випробувальних польотів, але вперше безпілотник підняли у повітря з боєприпасами. Під час польоту було відмічено, що Anka-3 мав комплект лазерного/GPS-наведення у лівому бойовому модулі під крилом.

Генеральний директор TUSAS Мехмет Деміроглу наголосив, що Anka-3 подолав ще одну віху випробувань. За його словами, дрон здійснив перший політ з боєприпасами та продемонстрував ту міць, яку він дасть Туреччині у сфері оборони.

Перший політ Anka-3 тривав 1 годину 10 хвилин. У цьому польоті БПЛА досяг висоти понад 2400 м та розвинув швидкість до 280 км/год. Дрон призначений не тільки для завдання ударів, але також для розвідки та спостереження.

Безпілотник може атакувати цілі боєприпасами класу «повітря-земля», вражати гелікоптери, гвинтові літаки та БПЛА противника боєприпасами класу «повітря-повітря». Також дрон оснащений системою нейтралізації радіолокаційних випромінювань противника та систем ППО.

Безпілотник може перебувати у повітрі 10 годин та нести вантаж вагою до 1200 кг. Максимальна швидкість крейсера: 0,7 Маха.

До слова, Туреччина хоче закупити у США винищувачі нового покоління F-35, щоб здобути перевагу над авіацією Греції. На переговорах про повернення у програму поставок F-35 Туреччина запропонувала американській стороні, що не активуватиме раніше придбані у Росії системи ППО С-400.