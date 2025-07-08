Новий посол України в Туреччині офіційно розпочав роботу

Наріман Джелял став послом у травні цьогоріч

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял офіційно розпочав виконувати обов’язки посла України в Туреччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу турецького президента.

Дипломат вручив вірчі грамоти турецькому президенту Реджепу Тайїпу Ердогану. «Президент Реджеп Тайїп Ердоган прийняв посла України Нарімана Джеляла у президентському комплексі. На зустрічі посол Джелял вручив президенту Ердогану вірчі грамоти», – йдеться в повідомленні.

Дипломат вручив вірчі грамоти турецькому президенту фото: X/Republic of Türkiye Directorate of Communications

Нагадаємо, у середині травня 2025 року президент України Володимир Зеленський призначив послом України в Туреччині Нарімана Джеляла. Посадовця вдалося повернути з російської неволі 28 червня 2024 року. Президент зауважив, що стежив за долею заступника голови Меджлісу у неволі та весь цей час підтримував контакт із його родиною.

20 грудня того ж року президент Володимир Зеленський погодив призначення понад 30 послів України за кордоном. Наріман Джелял, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній в’язень Кремля, мав стати послом у Туреччині.