Головна Країна Політика
search button user button menu button

Новий посол України в Туреччині офіційно розпочав роботу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Новий посол України в Туреччині офіційно розпочав роботу
Новий посол України та глава Туреччини у президентському комплексі
фото: X/Republic of Türkiye Directorate of Communications

Наріман Джелял став послом у травні цьогоріч

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял офіційно розпочав виконувати обов’язки посла України в Туреччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу турецького президента.

Дипломат вручив вірчі грамоти турецькому президенту Реджепу Тайїпу Ердогану. «Президент Реджеп Тайїп Ердоган прийняв посла України Нарімана Джеляла у президентському комплексі. На зустрічі посол Джелял вручив президенту Ердогану вірчі грамоти», – йдеться в повідомленні.

Новий посол України в Туреччині офіційно розпочав роботу фото 1
Дипломат вручив вірчі грамоти турецькому президенту
Дипломат вручив вірчі грамоти турецькому президенту
фото: X/Republic of Türkiye Directorate of Communications

Нагадаємо, у середині травня 2025 року президент України Володимир Зеленський призначив послом України в Туреччині Нарімана Джеляла. Посадовця вдалося повернути з російської неволі 28 червня 2024 року. Президент зауважив, що стежив за долею заступника голови Меджлісу у неволі та весь цей час підтримував контакт із його родиною.

20 грудня того ж року президент Володимир Зеленський погодив призначення понад 30 послів України за кордоном. Наріман Джелял, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній в’язень Кремля, мав стати послом у Туреччині. 

Читайте також:

Теги: Туреччина Меджліс посол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На полях саміту НАТО Трамп та Ердоган говорили про війну в Україні
Ердоган назвав умову, за якої Трамп приїде на переговори України та Росії
26 червня, 13:37
Посол нагадав про добрі особисті відносини між президентом Зеленським та президентом Дудою
Український посол про відносини з новим президентом Польщі: Ми налаштовані конструктивно
26 червня, 19:52
Ціни в McDonald's в аеропорту Анталії шокували туристку
Жінка купила бургер у турецькому McDonald's і була шокована ціною
19 червня, 02:01
Політ на повітряних кулях – одна з головних розваг у Каппадокії
У відомому туристичному регіоні Туреччини сталася моторошна аварія, багато поранених
15 червня, 17:20
Реджеп Таїп Ердоган прокоментував ірано-ізраїльський конфлікт
Ердоган про війну в Ізраїлі: Конфлікт досягає точки неповернення
20 червня, 17:05
Pустріч представників США та Ірану зірвалася, бо з верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї не змогли зв’язатися
Зустріч Трампа та представників Ірану зірвалася з несподіваної причини
21 червня, 21:34
Спека провокує збільшення кількості кліщів у Туреччині
Курорти Туреччини заполонили смертельно небезпечні кліщі
2 липня, 17:20
Пасажири могли померти у автобусі, який раптово загорівся
У Стамбулі раптово спалахнув міський автобус із десятками пасажирів всередині
Сьогодні, 06:40
Рішення про те, хто замінить Маркарову в США, ще не ухвалене
Зеленський повідомив Маркаровій про звільнення
Сьогодні, 13:22

Політика

Конференція з відновлення України. Президент затвердив склад делегації
Конференція з відновлення України. Президент затвердив склад делегації
Буданов доповів Зеленському про вразливі місця Росії
Буданов доповів Зеленському про вразливі місця Росії
Новий посол України в Туреччині офіційно розпочав роботу
Новий посол України в Туреччині офіційно розпочав роботу
Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію порнографії
Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію порнографії
Працівники Мін’юсту поставили на заставку фото Стефанішиної: мережа відреагувала критикою
Працівники Мін’юсту поставили на заставку фото Стефанішиної: мережа відреагувала критикою
Стало відомо який екзотичний бізнес має дружина Цивінського, якого уряд відмовився затверджувати керівником БЕБ
Стало відомо який екзотичний бізнес має дружина Цивінського, якого уряд відмовився затверджувати керівником БЕБ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2025
44K
Президент Чехії назвав до кого Путін прислухається на переговорах
23K
Рупори Кремля відреагували на заяву Трампа про допомогу Україні
12K
Український тенісист на Вімблдоні відмовився відповідати на запитання українською мовою
11K
Сварка у Макронів: перша леді Франції принизила чоловіка під час виходу з літака

Новини

«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
Сьогодні, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
6 липня, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 липня, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua