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Антон Швець Блогер

Пригоди китайських шпигунів у Франції

glavcom.ua
Китайські шпигуни допомогли, у тому числі, Росії
фото з відкритих джерел

Про французьку компанію OMMIC та чотирьох китайських шпигунів, яких там знайшли

Є у Франції такий китаєць на імʼя Zhang Ruodan. Володіє він китайською компанією Yifeng Technology.

Ніхто про цю компанію особливо нічого не знав. І про китайця цього ніхто особливо не знав, окрім Міграційного Бюро Франції. До того дня коли Zhang Ruodan купив дві французькі компанії МС2 та OMMIC, через прокладку у вигляді французького фонду і низки французьких компаній. Сам китаєць резидент Франції вже багато років.

OMMIC не дуже велика компанія за розмірами, але дуже важлива для Франції, бо розробляє та виготовляє специфічні мікросхеми, зокрема для 5G. Більш того компанія зробила численні інновації, які зробили їх чіпи потужнішими. Вони використовують у виробництві нітрид галію та арсенід галію, які, за чутками, дозволяють робити більш потужні чіпи. Як воно працює, не питайте, рокет саєнс, біачь. OMMIC китаєць купив у 2010 році, далі компанія стала контрактором Хуавей. Так і тут китайці знову нічого не зробили самі, а просто купили готову технологію. Причому отримали фінансування на розробку від французького банку, лол.

МС2 також не дуже велика компанія, але це фактично оборонна компанія. Вона виготовляє всякі вироби мікрохвильового спектру, зокрема антидронові рушниці. А також виготовляє переносні комплекси РЕБ. Більше того МС2 фактично є виробничим відділенням французького науково-технічного центру CNRS.

Сам китаєць був студентом (у 50 років, угу). Який навчався у тіпа, який МС2 і створював. Встиг попрацювати в Данон і ще декількох фірмах. Ну і якось звідки-то знайшов венчурне фінансування, для покупки декількох специфічних стартапів. Нехілі там зарплати в Данон походу. Ніяких питань від органів, стосовно походження коштів йому ніхто не задавав.

Після того як Франція зрозуміла, хто отримав контроль над такими компаніями, уряд Франції миттєво почав випилювати китайця. Ну як миттєво. Як ви пам’ятаєте купив все це китаєць у 2010. Десь в 19 році французький уряд домігся того, що в МС2 повернули старого директора. Але без змін складу акціонерів. Потім таки примусили розмити пакет і фактично МС2 був викуплений бізнесменами пов’язаними з урядом Франції. Тому що продукція МС2 вже офіційно була у держоборонзамовлені Франції, та стояла на озброєнні спецпризначенців. Кек. Оммік остаточно був викуплений у 2023 році. У лютому. Компанією MACOM Technology Solutions з Массачусетсу. Яка десь тим самим займається, що і ОММІК.

За цей час, поки бюрократична система Франції якось там намагалася боротися, хитрий китаєць встиг зробити багато. Це все, щоб ви розуміли було відомо до того, як почалося розслідування по шпигунству. Тобто декілька років тому. Китаєць зробив дослідницьку лабораторію в Китаї з китайським державним національним університетом UESTC в 2015. Цей універ вважається одним з найкращих центрів R&D китайського ВПК. Там молоді китайські студенти брутфорсом намагалися добрати те, що з ОММІКу вкрасти не могли. Ще китаєць відкрив в Китаї компанію, яка офіціально займалася тестуванням чипів ОММІК. Для тестування, як ви розумієте, треба передати багато документації. Тестувати у Франції схоже не могли. Також китаєць зробив спільне підприємство з Tianhe Defense Technology, відомими контактером китайської армії (за чутками компанія контролюється нащадками красних принців першого покоління). Спільна компанія займалася розробками мікрохвильової зброї. Не може бути.

Все це було вже декілька років тому, як я казав. Експортний контроль? Ні не чули.

І ось тільки після того як був перехоплений контроль над ОММІК в лютому 2023 (американцями лол), французька Сюрте раптово дізналася, що китаєць, який знічого купив цілу купу специфічних стартапів, виявився шпигуном. Не може бути.

Єдина новина з цього шпигунського скандалу в тому, що хитрий китаєць ще постачав продукцію ОММІК і росіянам. Що саме з того, що виробляла ОММІК, зацікавило росіян, я сказати не можу. Можливо якісь рішення для імпортозаміщення мережевого обладнання. Але в матеріалах справи здається нема нічого про МС2 і РЕБ, щоб б було логічно. Тільки ОММІК. До речі ОММІК та МС2 не єдині компанії, які придбав китаєць. Там ще декілька є.

Про те, що росія сама не здатна створити нічого, я писав вже давно. Китай десь в такому самому стані, насправді. Вся технологічна перевага Хуавей, це вкрадені французькі технології. І американські. Без хитрих китайців з військової розвідки, військова компанія Хуавей не була б такою крутою в питаннях 5G.

Беззубість еліт Заходу призводить до того, що антидемократичні режими підсилюються. За рахунок того самого Заходу. І далі вже французькі компанії платять Хуавей безумні бабки за розгортання 5G мереж. І уряду Франції доводиться обмежувати експансію Хуавей у Францію.

Висновок.

Донецький завод ТОПАЗ влетів під американські санкції за постачання Кольчуг до Іраку. Навколо Мотор Січі був двіж-паріж з залученням самих топових осіб. Кожного разу скандали були величезні.

В цей саме час, якийсь китаєць, який у 50 років вирішив стати студентом технологічного університету і мав астрономічні бабки, просто купив та вивіз все що було потрібно китайцям. І як виявилось росіянам. Повз експортний контроль та обмеження. Більш того весь цей час, його французька копанія мала доступ до найкращих у світі технологічних рішень, зокрема літографичних апаратів. Бо ну це ж французи. Нічого з ним не могли зробити, навіть коли він практично відкрито співпрацював з Хуавей, яка вже на той момент опинилась під санкціями.

Якщо західні уряди занепокоєні ефективні санкцій дивитися треба не на росію чи Китай. Дивитися треба на власні країни. Буде набагато ефективніше.

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Теги: росія санкції Китай шпигун Франція технології

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Антон Швець

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