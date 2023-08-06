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Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво зброї в КНДР

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво зброї в КНДР
Кім Чен Ин стріляє з різних типів штурмових гвинтівок
фото: Reuters

Лідер Північної Кореї провів особисті інспекції на підприємствах, що займаються виробництвом двигунів для стратегічних крилатих ракет та безпілотників

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав заводам, що спеціалізуються на виробництві ракетних двигунів, артилерії та іншої зброї, зростити їх потужності в межах підвищення обороноздатності країни. Про це пише Reuters із посиланням на державні ЗМІ.

Відповідно до повідомлення державного інформаційного агентства KCNA, з 3 по 5 серпня лідер Північної Кореї провів особисті інспекції на підприємствах, що займаються виробництвом двигунів для стратегічних крилатих ракет та безпілотників. Також, він перевірив виробництво снарядів для реактивних установок залпового вогню великого калібру та транспортно-монтажних пускових установок. 

«Його незвичайні візити на численні об’єкти з виробництва зброї протягом кількох днів відбулися, коли Пхеньян намагається розробити різноманітну стратегічну та звичайну зброю та проводить видатні демонстрації низки озброєнь», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Кім Чен Ин особисто оглянув пускові установки, які, за словами KCNA, зазвичай використовуються для запуску балістичних ракет. В ході інспекції він звернув увагу на поліпшену точність обробки та сучасні технології автоматизації, які були впроваджені в процес виробництва великокаліберних снарядів залпового вогню.

Він закликав до масового виробництва «різних видів передових двигунів стратегічної зброї... і, таким чином, зробити великий внесок у здійснення революції в розробці нової стратегічної зброї нашого стилю».

Чонг Сон Чанг, експерт з політичної стратегії Північної Кореї в Інституті Седжонг поблизу Сеула, сказав, що Кім Чен Ин, ймовірно, зосереджений на модернізації та технічних інноваціях зброї, які допоможуть з експортом зброї до Росії.

Нагадаємо, влада КНДР на параді присвяченому 70-й річниці закінчення Корейської війни, що відзначається в Північній Кореї як «День перемоги» показала новітні військові та розвідувальні безпілотні літальні апарати (БПЛА) та міжконтинентальні балістичні ракети. 

Раніше повідомлялося, що КНДР продовжувала випускати ракети.  Так, 22 липня Північна Корея здійснила випробувальні пуски ракет, цього разу крилатих, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що близько 4-ї ранку в суботу зафіксували пуски кількох крилатих ракет у Жовте море. Південна Корея та розвідка США ще досліджують деталі.

За три дні до цього КНДР запустила в Японське море дві балістичні ракети малої дальності, а минулого тижня свою новітню міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-18.

До слова, Сполучені Штати планують вжити нові санкції проти Північної Кореї або будь-якої іншої країни, яка надає військову допомогу Росії. 

Теги: розвідка Південна Корея санкції військові технології Північна Корея влада балістичні ракети

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