Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія закупила збройові технології ЄС на десятки мільйонів євро попри санкції – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія закупила збройові технології ЄС на десятки мільйонів євро попри санкції – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Сербія і Китай залишаються серед країн, що беруть участь у торгівлі в обхід санкцій ЄС

Попри введені проти Кремля, Росія купує в ЄС збройові технології на десятки мільйонів євро. Про це повідомляє Bloomberg.
 
Чиновники, пов'язані з цим питанням, запевняють, що члени ЄС все ще роблять недостатньо, щоб завадити Росії заволодіти підсанкційними технологіями для використання у зброї.

«Десятки мільйонів євро торгівлі забороненими чутливими товарами продовжують надходити з самого блоку, незважаючи на численні раунди санкцій», – пише Bloomberg.

Також підкреслюється, що майже чверть так званих високопріоритетних товарів на суму 450 мільйонів євро, що надійшли в Росію за перші дев'ять місяців минулого року, було відправлено безпосередньо з Європи.

Bloomberg пише, що Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Сербія і Китай залишаються серед країн, що беруть участь у торгівлі в обхід санкцій ЄС, а також сусідні з Росією держави, включно з Узбекистаном, Казахстаном, Киргизстаном і Вірменією.

Хоча дані показують, що пряма офіційна торгівля ЄС з Росією чутливими товарами обвалилася після початку війни, експорт цих товарів з блоку до третіх країн різко збільшився, щоб повністю заповнити цю прогалину.

Як відомо, останніми місяцями ЄС і його союзники зосередили більшу частину своєї роботи щодо забезпечення дотримання санкцій на списку загальних пріоритетних питань.

Вони охоплюють десятки деталей, компонентів і передових технологій, як-от напівпровідники та електроніка, які були виявлені в ракетах та інших військових системах, використовуваних Росією проти України, або необхідні для їхнього виробництва.

Дії блоку щодо забезпечення дотримання санкцій включали експортні обмеження для компаній у третіх країнах, а також дипломатичні зусилля в цих країнах із проханням обмежити реекспорт до Росії.

Поставки складно відстежити, оскільки в них регулярно беруть участь мережі кількох продавців, а іноді й перепродавців, які можуть купувати старі запаси.

Однак внутрішня оцінка ЄС передбачає, що частина торгівлі відбувається всередині блоку. За словами чиновників, держави-члени, які несуть відповідальність за дотримання санкцій, і компанії, свідомо чи неусвідомлено, роблять занадто мало, щоб зупинити це.

За словами одного чиновника, дані також свідчать про те, що дочірні компанії та субпідрядники деяких європейських фірм, які працюють за кордоном, виробляють товари, що підпадають під санкції, і експортують їх до Росії.

Правила ЄС допускають деякі винятки для експорту в Росію так званих товарів подвійного призначення з причин, пов'язаних з гуманітарними потребами, надзвичайними ситуаціями в галузі охорони здоров'я, стихійними лихами і медичним використанням.

Нагадаємо, Росія отримує британське обладнання й техніку через країни Південного Кавказу й Центральної Азії, зокрема Киргизстану, Вірменії та Узбекистану. 

Раніше повідомлялося, що незважаючи на західні санкції та публічні заяви про припинення діяльності в Росії, влада Великої Британії не забороняє місцевим виробникам експортувати в Росію необхідне обладнання для гірничодобувної промисловості та видобутку викопного палива. 

Теги: Туреччина влада технології Сербія торгівля Китай експорт санкції росія обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Казахстан має коротке часове вікно, щоби підготуватися до агресії з боку Кремля
Попереду ще одна війна. Кому слід готуватися?
13 лютого, 13:28
Мобілізація потрібна простим українцям, які можуть не пережити прихід у власне місто чи село російської армії
Боятися мобілізації – це нормально, але не демотивуйте інших
13 лютого, 11:55
Сергієнко виступав на російському державному телебаченні із закликами до капітуляції України та засуджував допомогу Україні
Шпигун РФ намагався зірвати постачання зброї до України – розслідування
2 лютого, 21:08
Правила розподілу на угорсько-українському кордоні набудуть чинності 22 лютого, словацькому – 4 березня
Україна торгуватиме електроенергією зі Словаччиною та Угорщиною
7 лютого, 19:58
Голова литовської делегації зареєстрував у ПАРЄ закон про тих, хто обходить санкції
Литва пропонує створити реєстр порушників санкцій проти Росії
6 лютого, 01:20
66% росіян погодилися, що Росія платить надто високу ціну за участь у війні
Скільки росіян вважають початок війни помилкою: результати опитування
6 лютого, 23:12
Молодший міністр торгівлі Грег Хендс Британії заявив, що підтримка Великої Британії триватиме «стільки, скільки буде потрібно»
Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною: названо терміни
8 лютого, 09:22
Засоби ППО нібито перехопили та знищили три безпілотники
Росіяни поскаржилися на атаку безпілотників у Брянській області
10 лютого, 06:31
У Новоросійську зафіксовано дислокацію малого ракетного корвета проєкту 22800 «Каракурт»
Партизани з'ясували, де росіяни тримають кораблі, з яких обстрілюють Україну (фото)
8 лютого, 11:37

Соціум

Кулеба звернувся до українців, які під час війни виїхали за кордон
Кулеба звернувся до українців, які під час війни виїхали за кордон
Росія закупила збройові технології ЄС на десятки мільйонів євро попри санкції – ЗМІ
Росія закупила збройові технології ЄС на десятки мільйонів євро попри санкції – ЗМІ
Росія почала втручання у вибори США. Стало відомо, які цілі переслідує Кремль
Росія почала втручання у вибори США. Стало відомо, які цілі переслідує Кремль
У Південній Кореї рекордно зросла кількість шукачів притулку з РФ
У Південній Кореї рекордно зросла кількість шукачів притулку з РФ
Порушники, які розсипали українське зерно на кордоні з Польщею, постали перед судом
Порушники, які розсипали українське зерно на кордоні з Польщею, постали перед судом
Польські фермери планують блокувати пункт пропуску на кордоні зі ще однією країною
Польські фермери планують блокувати пункт пропуску на кордоні зі ще однією країною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Обхід санкцій: ще одна країна вирішила піти проти Росії
27K
Пашинський вимагає очної ставки з новим послом України в Азербайджані
24K
Блокада кордону. Економіст знайшов причину непорозумінь між українцями та поляками
19K
Росіяни показали «освобожденную» від жителів Авдіївку (фото)
17K
Розправа над Залужним? Оприлюднено нові «плівки Пашинського»
15K
Що стало наслідками поразки України сто років тому

Новини

FavBet передали 60 млн грн прикордонникам для фортифікації північного кордону
Сьогодні, 16:11
The Telegraf назвав причини, чому українські підприємства працюють попри нульову рентабельність
Сьогодні, 14:24
Чого бракує американському бізнесу в Україні? Результати опитування
Сьогодні, 13:59
Справа Пашинського: офіцер ЗСУ Мирослав Гай готовий взяти політика на поруки
Сьогодні, 13:11
Посилення мобілізації. Глава Секретаріату Ради підприємців при уряді звернувся до влади
Сьогодні, 12:43
Удар по Дніпру, Байден зустрінеться з лідерами Конгресу: головне за ніч
Сьогодні, 06:35

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua