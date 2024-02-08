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Потік контрабанди товарів до Росії: Єврокомісія надіслала лист главам країн ЄС

Христина Петренко
glavcom.ua
Потік контрабанди товарів до Росії: Єврокомісія надіслала лист главам країн ЄС
Санкційні товари з Європейського союзу потрапляють до РФ спершу через держави, які не є членами блоку
фото ілюстративне

У листі йдеться про предмети та технології, які не є зброєю, але можуть бути використані у військових цілях і потрапити на поле бою

Європейський союз вимагає від урядів членів блоку терміново припинити нелегальний потік товарів до РФ на тлі прагнення Брюсселя взяти під контроль закриття лазівок у санкціях. Про це повідомляє Politico із посиланням на лист, який був надісланий до столиць держав ЄС.

Як зазначається, Єврокомісія попередила союзників про необхідність «негайних, узгоджених і рішучих дій з боку всіх».

«Оскільки терпіння щодо порушників вичерпується, глава ЄК із питань фінансів Майред Макгіннес та глава Єврокомісії з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс, які підписали цей лист, заявили, що незабаром поділяться «детальною інформацією» про те, де компанії ухиляються від виконання санкцій», – мовиться у матеріалі.

Посадовці вказали, що до середини квітня проведуть зустрічі з лідерами держав Європейського союзу, щоб оцінити вжиті заходи. Хоча самі санкції узгоджуються на рівні ЄС, уряди відповідають за їхнє виконання під контролем Єврокомісії.

У листі пояснили, що санкційні товари з Європейського союзу потрапляють до РФ спершу через держави, які не є членами блоку, а далі реекспортуються до Росії, а також через дочірні підприємства єврокомпаній, що працюють за межами спільноти для виробництва цих товарів.

Зазвичай це предмети та технології, які не є зброєю, але можуть бути використані у військових цілях і потрапити на поле бою.

Єврокомісія вивчає можливість створення органу з контролю за дотриманням санкцій, фактично перебравши функцію від урядів. Відповідна ідея набирає популярності і може бути на порядку денному президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, якщо її призначать на другий термін.

У документі поінформували про те, що експорт заборонених товарів з Євросоюзу до держав, які не є членами ЄС, зріс із 3 мільярдів євро до початку вторгнення в Україну до 5,6 мільярда євро до середини 2023 року.

Посадовці закликали уряди «притягнути до відповідальності операторів ЄС, які активно підривають санкції Євросоюзу, де б вони не діяли», й утримати компанії від використання лазівок у санкціях.

Макгіннес також радить зв'язатися з компаніями, які беруть участь у виробництві санкційних товарів, щоб підштовхнути їх до більш ретельної перевірки своїх ланцюгів постачання на відповідність санкційним правилам.

Національні органи влади повинні ділитися інформацією про компанії та фізичних осіб з держав, що не входять до ЄС, які можуть бути причетні до використання лазівок у санкціях, а також «проявляти особливу пильність» щодо винятків із санкцій, які можуть погіршити проблему, додали у листі.

Раніше повідомлялось, що прессекретар російського диктатора Володимира Путіна заявив, що якщо Захід вирішить використовувати заморожені активи РФ, це буде глибоко незаконно і спричинить дуже довгі судові перспективи.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти мережі компаній, які допомагали Ірану у виробництві дронів-камікадзе типу «Шахед».

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Теги: Єврокомісія санкції експорт технології Європейський союз

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