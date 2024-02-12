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Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США за фільм «20 днів у Маріуполі»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США за фільм «20 днів у Маріуполі»
Чернова відзначили за «видатні режисерські досягнення в документальному кіно»
фото з відкритих джерел

У своїй промові після нагородження Чернов згадав про щоденні атаки Росії по Україні та, зокрема, про обстріли його рідного міста Харків

Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США за фільм «20 днів у Маріуполі». Про це повідомляється на сайті DGA Awards. 

Чернова відзначили за «видатні режисерські досягнення в документальному кіно». У своїй промові після нагородження Чернов згадав про щоденні атаки Росії по Україні та, зокрема, про обстріли його рідного міста Харків.

«Семеро людей були вбиті, серед яких троє дітей. Тому це сумний день. Я сповна усвідомлюю силу кіно, стоячи тут і дивлячись на вас. Тому що коли ці діти, ці люди намагаються втекти від обстрілів в укриття, щоб впоратися зі страхом, вони дивляться фільми. Кіно допомагає всім нам впоратися з цим інколи нестерпним світом, несправедливим світом, і дає нам надію зупинити все погане і йти назустріч кращому майбутньому», – заявив Чернов.

Варто зазначити, що премією Гільдії режисерів Америки нагороджують за видатні режисерські досягнення в галузі телебачення, реклами та документального кіно. Номінантів визначають серед творців художніх фільмів, драматичних та комедійних серіалів, реаліті-шоу, програм для дітей, реклам і документальних стрічок.

Зауважимо, історично DGA Awards є «сильним провісником успіху» на премії «Оскар» – їй не вдалося «вгадати» переможця в номінації «Найкраща режисура» лише вісім разів за 75 років.

Додамо, що DGA Awards як режисер художнього кіно цьогоріч отримав Крістофер Нолан за «Оппенгеймера». Він номінований на «Оскар» в аналогічній категорії й саме Нолану кінокритики пророкують перемогу.

Нагадаємо, «20 днів у Маріуполі» – документальна робота режисера, воєнного кореспондента Мстислава Чернова, фотографа Євгена Малолєтки та медійниці Василиси Степаненко, які у березні 2022 року опинились у блокадному Маріуполі. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя – за це усі троє отримали Пулітцерівську премію. Саме події в Маріуполі у лютому-березні 2022 року і зображує стрічка. Зокрема, до неї ввійшли кадри російських обстрілів та бомбардування пологового будинку. 

Як відомо, «20 днів у Маріуполі» також номінований на премію «Оскар», церемонія вручення якої відбудеться 11 березня. Українська стрічка змагатиметься за перемогу в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм».

До слова, фільм «20 днів у Маріуполі» здобув нагороди на міжнародному фестивалі. Крім того, документалка про звірства Росії в Маріуполі отримала нагороду «Санденс».

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Теги: Харків обстріл фільм

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